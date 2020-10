Nicolas Vandierendonck tevreden na wedstrijden in de Porsche Carrera Cup Benelux in Zolder Joost Custers

13 oktober 2020

07u55 0 Sport in de buurt Voor de tweede maal dit seizoen sloegen de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Sprint Challenge Benelux de tenten op te Circuit Zolder. Nicolas Vandierendonck wilde zich te meten met de stevige concurrentie en de Bruggeling was na afloop tevreden huiswaarts.

“Telkens een podiumplaats in mijn klasse, maar net geen algemeen ereschavot. Gezien het verloop van het weekend, ben ik echter zeer tevreden”, analyseert Nicolas Vandierendonck. Het weer bleek overigens ook een grote tegenstanders van de ervaren Porsche-rijder.

“Op zaterdag sprongen de lichten op groen voor de eerste sprintrace over 30 minuten, maar we maakten een foute gok met de bandendruk, waardoor ik mij niet echt kon verdedigen. Ook op zondagochtend bij de tweede sprintrace gokten we verkeerd. Onze directe concurrenten stonden geschoeid op regenrubber, terwijl wij initieel voor slicks hadden geopteerd. We verkozen risico’s te mijden en ook regenbanden te monteren. Dat was niet de juiste beslissing, hoewel ik betwijfel of er met slicks een betere uitslag had ingezeten. Ik besloot op de vijfde plaats, wat gezien het wedstrijdverloop en op basis van de pure snelheid eigenlijk een correct resultaat was.”

Finale in Nederland

Een langere sprint van 55 minuten rondde het weekend af en hoewel een podium tot de mogelijkheden behoorde, moest Nicolas Vandierendonck zich tevredenstellen met de meest ondankbare plaats in de einduitslag: P4. “Bij de start moest ik uitwijken voor een concurrent en daarmee verloor ik een plaats. Ik voelde dat ik sneller was dan de twee wagens voor mij, maar ze verdedigden uitstekend en op Circuit Zolder is het dan bijzonder moeilijk inhalen. Bij de pitstops wist ik beide wagens te passeren en uiteindelijk kon ik nog zeven seconden dichtrijden op P3, maar de race bleek net te kort om nog een aanval te wagen op een ereplaats. Uiteindelijk strandde ik op de vierde plaats, op net geen vijf tellen van het algemene podium. Jammer, maar dat is racen en eigenlijk verlaat ik Limburg met een goed gevoel.”

Tijdens het Allerheiligenweekend vormt het TT Circuit in het Nederlandse Assen het strijdtoneel voor de finale van het seizoen 2020 van de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Sprint Challenge Benelux.