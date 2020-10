Nicolas Vandierendonck kijkt uit naar races in Zolder met Porsche Carrera Cup Benelux in voorprogramma DTM Joost Custers

08 oktober 2020

12u22 0 Sport in de buurt Anderhalve maand geleden racete Bruggeling Nicolas Vandierendonck al in Zolder met zijn Porsche 911. Het werd een weekend waarin Nicolas Vandierendonck zijn sterke progressie uit het lange tussenseizoen kracht bijzette, maar zich uiteindelijk moest tevredenstellen met een plaats naast het ereschavot. Ditmaal is de West-Vlaming gebrand op een echt goed resultaat.

“Anderhalve maand geleden kon ik mezelf optrekken aan degelijke chrono’s, maar door een paar akkefietjes greep ik telkens naast de bekers”, herinnert Nicolas Vandierendonck zich. “Dat moet dit weekend anders, zoveel is duidelijk. De snelheid is er, het komt er nu op aan foutloos te blijven en punten te pakken. Het EMG-team is klaar, de Porsche 911 verkeert in uitstekende vorm en ik popel om terug in het kuipje plaats te nemen. Na alle kleine probleempjes waarmee we dit seizoen al geconfronteerd werden, hoop ik om ditmaal eindelijk eens zonder pech te kunnen racen.”

“We hebben nog zes races te betwisten dit seizoen, waarvan dit weekend drie op eigen bodem. Nadat fysieke problemen me er in Zandvoort van weerhielden om tweemaal echt het volle pond te geven, ben ik erop gebrand om hier in Zolder eindelijk terug een podiumplaats te pakken. Door de gezondheidscrisis volgen de wedstrijden elkaar snel op en ik hoop dat ik voldoende hersteld ben van de blessures in Nederland. Ik voel me redelijk hersteld na een rustperiode, maar het blijft afwachten hoe de rug zal presteren onder belasting. Dat is het grootste vraagteken dit weekend.”

Racen in de regen?

“Ook op vlak van weersvoorspellingen is het koffiedik kijken. De weergoden lijken een weekend vol regen en koude temperaturen in petto te hebben, toch wel anders dan bij de wedstrijden in Zolder anderhalve maand geleden. We kennen de omloop echter en hebben in de aanloop naar het seizoen ook getest in de regen, waardoor we met vertrouwen aan de start komen.”

Op vrijdag 9 oktober staan er in de namiddag twee vrije trainingen op het programma. Zoals gebruikelijk is er op zaterdag de kwalificatiesessie, net voor het middaguur, gevolgd door de eerste sprintrace van een halfuur in de namiddag. Op zondag staat er vervolgens een tweede sprintrace op het menu, naast uiteraard de langere wedstrijd van een uur om het weekend te besluiten.