Nicolaï Saké grijpt nipt naast brons op BK 10km op de weg Bart Spruijt

11 oktober 2020

Nicolaï Saké (vierde), Mats Lunders (zesde) en Vincent Bierinckx (zevende) finishten zondag op een erg hoogstaand BK 10km op de weg in Lokeren in de top tien. Ze doken alle drie onder de 29 minuten.

De twee topfavorieten Isaac Kimeli en Robin Hendrix staken er met kop en schouders bovenuit. De twee ploegmakkers waren al snel ribbedebie. De achtervolgers werkten goed samen in de tweede groep van ongeveer acht atleten. Pas in de laatste kilometers begon het peloton te verbrokkelen nadat Belgisch kampioen 10.000m op de piste Mats Lunders een eerste prik uitdeelde. Voormalig 800m-specialist Nicolaï Saké had op het einde nog een snedige sprint in huis op de blauwe Lokerse piste. Maar de ultieme tempoversnelling van Clément Deflandre, die het brons greep, kon hij net niet beantwoorden. De Berchemnaar strandde op de vierde stek in 28.52 op een seconde van het podium. “Ik heb gestreden voor wat ik waard was. We waren aan elkaar gewaagd, maar Clément was net iets beter”, reageerde hij sportief. “Ik geef grif toe dat het niet leuk is om vierde te worden. Het is een ondankbare plaats. Maar het is een sublieme tijd. Hier had ik vooraf zeker voor getekend.” Drie tellen later bolde Mats Lunders (28.55) als zesde over de finish. De Kasterleenaar is helemaal terug van weggeweest na een paar rustigere jaren.

Vincent Bierinckx loopt wedstrijd van z’n leven

Vincent Bierinckx finishte in dezelfde tijd als zevende. Een complete verrassing De Gelenaar overtrof z’n stoutste verwachtingen, want vooraf mikte hij op een tijd van onder de 30 minuten. “Dit had ik totaal niet verwacht. Ik kan het echt niet beschrijven”, reageerde Bierinckx vol ongeloof. “Ik denk dat de eerste 5km sneller was dan mijn record op de 5000m. Ik dacht eerst dat er iets fout was met m’n horloge. Ik ben gewoon super content. Zeker als ik zie tussen welke mannen ik sta. Als je me nu zou vragen of ik ooit nog rapper zou lopen, zou ik zeggen van niet. Blij dat ik dit BK heb mogen meemaken. Ik ga vandaag toch eens een keer extra vettig eten. Dit is een mooie afsluiter van het seizoen. Mooier had ik het niet kunnen bedenken.” Oriëntatieloper Yannick Michiels finishte als dertiende in 29.38. Nick Van Peborgh maakte zijn ambitie door met 29.54 netjes onder de 30 minuten te blijven als eerste in de categorie van de masters 35+ te finishen.