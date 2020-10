Nico Van Nerom (Diegem Sport) na 2-4-verlies tegen SK Londerzeel: “Als we hieruit leren, is deze nederlaag niet voor niets geweest” Dominic Beckx

11 oktober 2020

19u06 1 Sport in de buurt De spelers van tweedenationaler Diegem Sport slaagden er niet in om hun voorzitter Guy Van Weyenberge (64) een mooi verjaardagsgeschenk te bezorgen. De groen-witten kwamen in de derby tegen SK Londerzeel op voorsprong, maar de meer ervaren bezoekers scoorden in het derde kwartier liefst vier keer. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op 2-4, de eerste nederlaag dit seizoen voor Diegem Sport.

De eerste kans van de wedstrijd was meteen raak. “Een geniale actie van Mehdi Benlouafi die prima werd afgewerkt door Ali Barkellil”, aldus Diegemtrainer Nico Van Nerom. “Nadien was er een mogelijk strafschopgeval, maar de ref floot niet. In de daaropvolgende tegenaanval maakte Van Kruijssen gelijk en ruim een halve minuut later slikten we opnieuw een doelpunt. Twee tegentreffers op zo’n korte tijd was een mentale tik waar deze jonge ploeg zich duidelijk nog niet kan overzetten. We begingen nadien blunder na blunder met een 1-4-ruststand als gevolg.”

“We kozen ervoor om in eerste instantie niets te wijzigen aan het spelsysteem. Ik hoopte dat we het eerste kwartier zouden doorkomen en dat we eventueel met een goaltje de match nieuw leven konden inblazen. Nadien brachten we Lander Van Lautem, Axel Frix en ook Yentl Egerickx in de ploeg en stuurden we centrale verdediger Jannes Bautmans mee in de frontlinie. Dat is nog vrij goed gelukt. Egerickx scoorde de 2-4 en mocht de 3-4 gevallen zijn, zat er misschien wel een puntje in.”

Sterke Van Kruijssen

“We moeten hoe dan ook Londerzeel feliciteren met de zege. We moesten duidelijk onze meerdere erkennen en Londerzeel beschikte over een heel sterke Jelle Van Kruijssen. Hij liet zijn ploegmaats beter voetballen en scoorde drie keer. Wij van onze kant maakten fouten die we tegen een team als Londerzeel cash betaalden.”

“Of die fouten te wijten zijn aan onze jeugdigheid? Feit is dat we ten opzichte van vorig seizoen nog verjongd zijn en dat we dat zullen blijven doen. Dat is een keuze die we gemaakt hebben en waar we af en toe de consequenties zullen moeten dragen. Londerzeel doet het met huurlingen die heel wat meer maturiteit hebben. Iedere club maakt zijn eigen keuzes. We gaan dit seizoen nog teams tegenkomen met een veel groter budget dan het onze en we hopen soms te kunnen verrassen.”

“Dit is een zure nederlaag, maar als we hieruit leren, is het niet voor niets geweest. Een nieuwe driepunter had ons wat meer ademruimte gegeven voor de trip van zaterdag naar Hasselt. Met zeven op twaalf is onze start echter niet zo slecht. Zeker als je vergelijkt met vorig seizoen toen we begonnen met zes opeenvolgende nederlagen. De trip naar het sterke Hasselt wordt geen makkie, maar wij zijn van niemand bang.”

Middenvelder Jan De Bouw keek in de thuiswedstrijd tegen Londerzeel tegen zijn derde gele kaart aan en mist daardoor de verplaatsing van komend weekend naar Hasselt.