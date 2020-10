Nico Binst (Knokke FC) scoort tegen ex-club Rupel Boom: “Doelpunt niet gevierd” Steve Dinneweth

04 oktober 2020

19u38 0 Sport in de buurt Neo-eerstenationaler Royal Knokke FC deed zijn thuisreputatie alle eer aan met een verdiende 2-0-zege tegen Rupel Boom. De ingevallen Prez brak kort na de rust de ban voor de kustploeg. Binst legde de 2-0-eindstand vast.

Na de nederlaag op speeldag één in en tegen Olympic Charleroi heeft het team van trainer Yves Van Borm orde op zaken gesteld met een overwinning in de eerste competitiematch voor eigen publiek. In een weinig boeiende eerste helft eiste Knokke het balbezit op en loerden de bezoekers op de counter. Er vielen bijgevolg geen kansen te noteren, al kwam de thuisploeg nog goed weg toen een doelpunt van Tshimanga terecht afgekeurd werd wegens buitenspel. “Rupel Boom heeft ons eigenlijk meteen goed aangepakt en we kregen bitter weinig ruimte”, vertelt Nico Binst, vorig seizoen nog goed voor negen treffers bij Boom.

Tof weerzien

De brilscore bleef logischerwijs op het bord tot aan de rust, waarna Knokke het laken naar zich toe trok. Kocur vond de ingevallen Prez in de rug van de verdediging en die plaatste de bal knap in één tijd via de binnenkant van de verste paal tegen de netten. “De tweede helft was inderdaad meer voor ons en de openingstreffer gaf ons nog een extra boost. Met dat ene doelpunt waren we nog niet zegezeker en we gingen resoluut op zoek naar een tweede goal. Het doet natuurlijk deugd om voor mijn nieuwe club te kunnen scoren. Uit respect voor Boom, waar ik altijd goed behandeld ben geweest, heb ik besloten om niet te vieren. Ze hebben mij vorig seizoen opnieuw gelanceerd en ik heb veel aan hen te danken. Het was hoe dan ook een tof weerzien, al ben ik uiteraard blij met het feit dat we de drie punten in eigen huis wisten te houden.”

Niks te verliezen tegen OH Leuven

“Hopelijk zijn we nu vertrokken en kunnen we die lijn doortrekken naar de volgende weken”, aldus Binst. Knokke speelt op zondag 11 oktober in eigen huis het bekerduel in de vijfde ronde tegen eersteklasser OH Leuven. “We zullen zien hoe zij gaan spelen, maar wie weet kunnen we toch voor de verrassing zorgen. Hoe dan ook ligt onze focus volledig op de competitie. Tegen Leuven hebben wij niks te verliezen en moeten we vooral genieten.”

Knokke FC - Rupel Boom 2-0

Knokke FC: Dhoest, Vanraefelghem, Pierre, Binst, Kocur, Savaete, Lambo (76’ Kyeremeh), Mariën (46’ Prez), Buysse, Martens, De Wilde

Rupel Boom: Deloose, Geudens, Nzinga Ngimbi, L. Polizzi, Bouhajra, Tshimanga Kanyinda (63’ Bernadina), F. Polizzi (81’ Mrani), El Ouahdi (56’ Siebens), Schaessens, Augustynen, Matarrese

Doelpunten: 52’ Prez 1-0, 84’ Binst 2-0

Knokke heeft zich versterkt met de komst van Niels Verburgh. De 22-jarige Bruggeling speelde twee jaar bij het Nederlandse Roda JC in de eerste divisie en maakt nu de overstap van KSV Roeselare. Het jeugdproduct van Club Brugge kan zowel in het middenveld als centraal in de verdediging uit de voeten.