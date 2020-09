Nick Verboven mist dit keer start niet met Zwarte Leeuw: "Nu al meer punten dan vorig seizoen na zeven matchen" Kristof Gabriels

29 september 2020

12u21 0 Sport in de buurt Na een 2-2-gelijkspel op de openingsspeeldag thuis tegen Wellen boekte Nick Verboven zaterdag in Betekom (1-2) een eerste zege van het seizoen met derdenationaler Zwarte Leeuw.

Betekom ging vorige week nog met 1-4 winnen op het veld van Sint-Lenaarts. “Dat is niet de enige reden waarom we op onze hoede waren”, vertelt verdedigende middenvelder Verboven. “We waren ook gewaarschuwd na de bijzonder zwakke eerste helft tegen Wellen. Toen haalden we in een veel betere tweede periode wel een 0-2-achterstand op, maar zoiets lukt niet elke week. En al zeker niet tegen een ploeg als Betekom, want ik vond het absoluut geen slecht elftal. Na de pauze kwamen ze bijvoorbeeld serieus opzetten, maar we hebben het heel volwassen uitgespeeld.”

De Leeuwen speelden afgelopen weekend een dijk van een eerste helft. “In tegenstelling tot vorige week waren we nu wel vanaf de eerste minuut bij de les. We hebben Betekom bijvoorbeeld meteen bij de keel gegrepen, waardoor het nog voor het kwartier 0-1 stond. En ook nadien bleven we baas met nog tal van kansen. De 0-2-ruststand was dus allesbehalve overdreven.”

Voor getekend

Met een vier op zes heeft Zwarte Leeuw zijn start niet gemist. “Daar hadden we vooraf niet alleen voor getekend. We hebben nu ook al meer punten dan afgelopen seizoen na zeven matchen. Daarom waren we er ook op gebrand om goed aan het seizoen te beginnen, want anders holden we weer meteen achter de feiten aan zoals vorig jaar. Bovendien kunnen we dankzij de zege tegen Betekom in alle rust toewerken naar de komst van Diest zaterdag. Al gaan we er wel alles aan doen om de drie punten thuis te houden. Anders oogt onze start plots al een heel stuk minder fraai.”

Verboven mikt duidelijk op een betere campagne dan vorig seizoen. “Toen hebben we niet alleen onze start gemist. Na een knappe inhaalrace ging het na Nieuwjaar ook weer bergaf. Het is dus de bedoeling om dit seizoen een stuk constanter te presteren. We zijn tenslotte niet voor niks versterkt. En al zeker in de breedte. Bovendien zijn we allemaal een jaartje ouder en dus volwassener geworden, waardoor een plek in de linkerkolom de ambitie moet zijn.”