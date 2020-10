Nick Kuijlaars (Hoogstraten) vindt voor de derde week op rij de weg naar doel: "Liever niet gescoord en wel gewonnen" Kristof Gabriels

11 oktober 2020

13u15 0 Sport in de buurt Na twee treffers tegen Wijgmaal en eentje in Londerzeel stond Nick Kuijlaars zaterdag tegen Hasselt voor de derde week op rij aan het kanon. Al kwam tweedenationaler Hoogstraten uiteindelijk niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

“Als er één ploeg verdiende te winnen, waren wij dat”, vertelt een ietwat ontgoochelde Kuijlaars. “We hebben niet alleen vanaf minuut één de match in handen genomen. We waren ook 70 minuten lang baas. Enkel de laatste pass ontbrak net iets te vaak, waardoor we slechts één keer tot scoren kwamen. Al was er ook wel wat pech mee gemoeid. Zo trapten we een penalty op de paal en ook in de eerste helft hebben we verschillende keren het doelhout geraakt.”

Die missers kwamen Hoogstraten twintig minuten voor tijd duur te staan toen Hasselt ietwat gevleid op voorsprong klom. “Na die 0-1 zag je bij sommige jongens even de kopjes naar beneden gaan, maar gelukkig konden we ons snel herpakken. Amper vijf minuten later stond het bijvoorbeeld alweer gelijk. En er zat zelfs meer in, maar het dubbeltje viel helaas niet naar onze kant. Al moet ik wel zeggen dat ook de bezoekers zich niet onbetuigd lieten. Het was gewoon een goede match tussen twee ploegen op hoog niveau.”

Dertien maanden out

Voor Kuijlaars was het afgelopen weekend al zijn vierde treffer van het seizoen. “Ik had voor één keer liever niet gescoord en wel gewonnen. Al kan ik niet ontkennen dat ik heel blij met mijn vier goals tot nu toe. Ik zit niet alleen aan een prima gemiddelde met één treffer per match. Het doet ook gewoon enorm veel deugd na al het blessureleed van vorig jaar. Je mag tenslotte niet vergeten dat ik maar liefst dertien maanden aan de kant heb gestaan met pubalgie. Daardoor heb ik nog wel wat matchritme nodig om mijn topniveau te halen, maar het gaat elke week beter. Ik groei duidelijk naar mijn beste vorm.”

Kuijlaars verwacht daarom bijzonder veel van zijn eerste seizoen bij de Rooikens. “We hebben niet alleen heel wat individuele kwaliteiten. De coach heeft er ook een echte ploeg van gemaakt, waardoor de groep heel goed aan elkaar hangt. Ik ben er daarom van overtuigd dat we met onze complete kern heel ver kunnen geraken dit seizoen.”