Nick Havermans blijft rustig na eerste nederlaag met Hoogstraten: “We moeten dit zeker niet dramatiseren” Kristof Gabriels

04 oktober 2020

15u21 0 Sport in de buurt Tweedenationaler Hoogstraten is zijn maximum kwijt. Nick Havermans en co. leden zaterdag in en tegen Londerzeel (2-1) hun eerste competitienederlaag van het seizoen.

Het duel kon nauwelijks slechter beginnen voor de Rooikens, want na amper vijf minuten keken de Kempenaars al tegen een achterstand aan. “We begonnen veel te slap aan de partij”, weet middenvelder Havermans. “Na die vroege 1-0 hebben we ons wel in de match geknokt, maar het was toch allemaal net niet goed genoeg. Als er dus één ploeg verdiende te winnen, was het wel Londerzeel. Niet dat het verschil tussen beide teams groot was, maar we gaven de twee tegengoals veel te gemakkelijk weg. Nog geen tien minuten na onze gelijkmaker stond het bijvoorbeeld alweer 1-2. Al was dat ook voor een stuk de verdienste van Londerzeel dat gewoon een goed team heeft met een pijlsnelle voorlijn.”

Hoogstraten is zo leider af. “Dat is natuurlijk jammer, maar we moeten deze nederlaag ook niet dramatiseren. We kunnen nog altijd spreken van een geslaagde start. Zeker omdat twee van onze eerste drie matchen buitenshuis waren. Daarom hadden we vooraf ongetwijfeld getekend voor een zes op negen. Al mag het komend weekend thuis tegen Hasselt wel allemaal net terug iets meer zijn. Met onze groep mogen we tenslotte gezond ambitieus zijn en moeten we van niemand schrik hebben.”

Spoeling dun



De Rooikens zagen afgelopen weekend wel aanvoerder Ruben Tilburgs geblesseerd uitvallen. “Hopelijk valt het mee, want Ruben is niet alleen ontzettend belangrijk voor ons. Het klikt ook gewoon heel goed met hem op het middenveld. Bovendien zijn er verschillende jongens die met wat kwaaltjes sukkelen, waardoor de spoeling stilaan vrij dun wordt. Anderzijds hebben de jonge gasten al bewezen dat we op hen kunnen rekenen en dat ze hun mannetje kunnen staan op dit niveau.”

Hoogstraten kon zaterdag ook terug rekenen op Havermans, die vorige week tegen Wijgmaal nog geschorst moest toekijken. “Ik was vooral blij dat mijn domme tweede gele kaart op de openingsspeeldag in Houtvenne ons geen punten gekost heeft. Anders had ik me helemaal schuldig gevoeld tegenover de groep. Nu was dat kutgevoel gelukkig vrij snel weg.”