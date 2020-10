Nick Braet: “Toch houd ik een heel goed gevoel over aan dit toernooi” Dominique Lampo

12 oktober 2020

18u52 0 Sport in de buurt Nick Braet en Jeremy Gala begonnen als topfavorieten in de derde manche van de Belgian Padel Tour in Genbrugge, maar in de halve finale werden Francois Gardier en Clement Geens de spelbrekers. In een zeer genietbaar duel trokken Braet en Gala aan het kortste eind (6-2, 6-7, 6-7). De ontgoocheling maakte snel plaats voor tevredenheid.

“We hadden natuurlijk graag voor eigen publiek de overwinning gepakt. Zowel in de Belgische als in de Vlaamse ranking staan we op één. We wonnen ook al de eerste manche in Mechelen en de tweede in Luik en dan hoop je natuurlijk om op dat elan te kunnen doorgaan. We blijven uiteindelijk steken in de halve finale en dat is op zich wel een ontgoocheling, maar anderzijds was het zo’n beklijvende wedstrijd en was het niveau zo hoog dat die ontgoocheling snel plaats maakte voor een goed gevoel. Ondanks het slechte weer waren heel wat mensen naar Gentbrugge afgezakt en iedereen had toch wel genoten van een zeer spannende wedstrijd. In de poules liep het al goed en ook onze achtste finale tegen de broers Vandelanotte mocht er zijn. Het was tegen Gardier en Geens een dubbeltje op zijn kant en dat viel voor ons uiteindelijk naar de verkeerde kant.”

Uitdagingen

Voor Braet en Gala zit het seizoen er nog niet op. De vierde manche van de Belgian Padel Tour in Antwerpen en vooral het BK in Mechelen zijn de volgende belangrijke afspraken. “Met twee overwinningen en één halve finale in de Belgian Padel Tour is ons seizoen al geslaagd, maar vooral het behalen van een tweede titel zou de kers op de taart zijn. De top in België is wel een stuk breder geworden. Nu heb je toch een tiental duo’s die behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Die Belgische titel hernieuwen wordt dus niet makkelijk. Om internationaal mee te tellen wordt het ook zaak om progressie te blijven maken. Ik sta iedere dag op het terrein en dat geeft me wel de kans om sterker te worden. Positief is ook dat mijn partner Jana Bonnarens ook heel gepassioneerd met die sport bezig is. Ook zij kijkt tevreden terug op het toernooi. Zij strandde ook in de halve finale, maar in de kwartfinale zette zij toch Alison Van Uytvanck en Greet Minnen opzij.”