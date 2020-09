Nerveus City Pirates start competitie met valse noot tegen Diegem in uitgeregende seizoensopener (1-2) Kevin De Munter

23 september 2020

23u24 0 Sport in de buurt Nadat City Pirates voor zijn sterke prestaties in de Croky Cup werd beloond met een burentreffen tegen Rupel Boom in bekerronde vijf, volgde woensdagavond een kleine ontnuchtering. De piraten openden hun seizoen in eigen huis tegen Diegem, maar gingen de boot in na een nerveuze wedstrijd. De bezoekers, sterk in blok en na rust zelfs nog herleid tot tien man, toonden zich dodelijk efficiënt in de omschakeling.

Hoewel City Pirates de voorbije weken vertrouwen tankte met goede prestaties én resultaten in de Beker van België, kwam de jonge groep van trainer Van Haesendonck toch zichtbaar nerveus aan de aftrap voor het duel met Diegem. De bezoekers lieten het initiatief aan de piraten, maar die waren vaak te slordig in de uitvoering.

Toch waren de grootste kansen voor de thuisploeg en kwamen ze op nagenoeg identieke wijze tot stand. Ibn El Mokadem deed het voorbereidende werk op de rechterkant en bediende Omeruo tot tweemaal toe. Maar eerst schoot de Nigeriaanse centrumspits te zacht in waardoor Michiels nog met een goede reactie kon uitpakken en bij de tweede mogelijkheid schoot hij naast. Geen 1-0 en dan volgt er al eens een confrontatie met een van de bikkelharde voetbalwetten. Van Den Bogerd zag er niet goed uit met balverlies centraal en plots ging het razendsnel in de omschakeling. Benlouafi bleef kalm oog in oog met Schrauwen en zette Diegem op een 0-1 voorsprong.

Na de pauze gingen de hemelsluizen open boven Merksem en kon de drainage van het kunstgrasveld de stortvloed niet slikken. Er ontstonden grote plassen op het terrein die voetballen nagenoeg onmogelijk maakten en dus werd het laatste half uur een kwestie van ballen pompen richting zestien in een poging om niet te verzuipen.

City Pirates vond moeilijk openingen in het bezoekend blok, maar mocht na de dubbele gele kaart van Benlouafi het slotkwart wel met een man meer in. Enig probleem: de tegenstander uit verband spelen bleek geen optie omdat de bal nog amper vooruitkwam op het drassige veld. De thuisploeg probeerde wel, maar liep tien minuten voor tijd voor de tweede keer op een dodelijke tegenstoot, 0-2 via Barkellil. Borges bracht met een voorzet-schot waarop Michiels zich verkeek nog even spanning met de late aansluitingstreffer, maar het bleef 1-2.

City Pirates: Schrauwen, Verboven, Si Merabet (81' Somers), Verboven, Ibn El Mokadem (77' Misovic), Van Hove, Omeruo, Nascimento Borges, Sefiani, Wilms, Kromah (64' Kabir)

Diegem Sport: Michiels, Bautmans, Honshoven (83' Walicki), De Bouw, Benlouafi, Denayer, Mertens, Barkellil (89' Gilbert), Cojocaru, Watson (54' Verbesselt), Labiad.

Doelpunten: 36' Benlouafi (0-1), 82' Barkellil (0-2), 90' Nascimento Borges (1-2)

Geel: Bautmans, De Bouw, Nascimento Borges, Van Hove, Si Merabet, Mertens, Gilbert

Rood: 71' Benlouafi (D, 2x geel)