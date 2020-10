Natte, maar geslaagde eerste dag op Circuit Zolder met knappe prestatie Marc Goossens Joost Custers

03 oktober 2020

17u12 0 Sport in de buurt Op Circuit Zolder vindt dit weekend het eerste van drie opeenvolgende raceweekends plaats. De komst van het Europese NASCAR kampioenschap zorgde meteen voor spektakel. De eerste zege van het weekend in de EuroNASCAR was voor de Deen Lasse Sörensen (DF1 Racing), voor de oud gediende Marc Goossens, die eens te meer zijn talent toonde op een spekglad Limburgse circuit.

Sörensen reed van start tot finish in zeer natte omstandigheden aan de leiding, hield in de eerste ronde een opzittende Stienes Longin af en reed vervolgens onbedreigd naar de zege. Achter hem zette Marc Goossens (CAAL Racing) een zeer mooie prestatie neer en de Gelenaar reed van de zesde plaats naar de tweede plek, voor Alon Day (PK Carsport).

De regen maakte van de race zeker geen makkelijke opdracht en de eerste ronden werden dan ook achter de safety car afgelegd. Na de start trachtte Longin meteen de leiding te nemen, maar de Leuvenaar kwam aan de Jacky Ickx chicane met twee wielen in het gras en het vervolg laat zich raden. Sörensen was dus vooraan weg, Goossens schoof op en hield Alon Day en ex-wereldkampioen F1 Jacques Villeneuve (CAAL Racing) in de strijd om de tweede plaats mooi achter zich. Gianmarco Ercoli werd vijfde, Stienes Longin finishte nog elfde na een mooie remonte. Morgen, zondag, krijgt iedereen een tweede kans, want na de finish van de Belcar-race mogen de Nascar-monsters een tweede maal aan de bak.

Magnus in Belcar op pole

De kwalificaties voor de vierde race van het Belcar Endurance Championship vonden plaats op een opdrogende piste in Zolder en het was wederom Gilles Magnus die het snelst was in de Russell Racing Norma M20FC, voor de Deldiche-rijders Sam Dejonghe en Tim Verbergt. Steve Vanbellingen zette de derde Norma van het team op plaats vijf. In GT ging de polepositie uiteraard naar Dylan Derdaele (Belgium Racing Lamborghini), zeker nu de Totaalplan Lamborghini na het ongeval van vrijdag niet meer aan de start van de race zal verschijnen. De familie Redant (Foto) was primus bij de Porsche 911 en de BMW van het Duitse Küpper team was de snelste toerwagen. De race start morgen om 13u00 en duurt drie uur.