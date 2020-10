Nasser Mazouz (SK Ronse) moet derby tegen Oudenaarde missen: “Uiteraard is dit balen” Kristophe Thijs

01 oktober 2020

09u15 1 Sport in de buurt SK Ronse mag zich opmaken voor een tweede derby op rij, al geniet de wedstrijd van zaterdagavond tegen Oudenaarde nog meer aanzien, dan de partij van vorige week tegen Dikkelvenne. In deze derby van de Vlaamse Ardennen gaat SK op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. Een driepunter is meer dan welgekomen in het Orphale Cruckestadion, ook al is tegenstander Oudenaarde als een wervelwind uit de startblokken geschoten met twee zeges op rij en een doelpunten saldo van 7 voor en amper 1 goaltje tegen.

Wie er zaterdagavond zo goed als zeker niet zal bijlopen bij de thuisploeg, is centrale verdediger Nasser Mazouz. De Ronsenaar is al even op de sukkel en twijfelt zelf heel sterk dat hij klaargestoomd zal geraken. “Mijn blessure is niet ernstig, maar de kans is inderdaad heel klein dat ik fit zal geraken. En dat is natuurlijk stevig balen, want een derby tegen Oudenaarde wil niemand missen. Zo’n derby zorgt altijd voor een speciale sfeer en spanning. Daar kick je als voetballer toch op. Dit zijn zo’n matchen die je liefst altijd wil spelen”, benadrukt Mazouz.

Jeugdproduct

Ronse kwam in de openingsmatch tegen Racing Gent niet verder dan een gelijkspel op het gloednieuwe kunstgrasveld. Vorige week bleek zwart beest Dikkelvenne dan weer te sterk. “Al is dat niet de juiste uitdrukking. We verdienden absoluut niet om tegen Dikkelvenne de boot in te gaan. Vooral na de rust waren we er stukken beter dan de thuisploeg. Het is jammer dat je dan zo’n match verliest”, meent het Ronsische jeugdproduct.

Lastige klant

Dat er met KSV Oudenaarde opnieuw een lastige klant wacht, staat als een paal boven water. De geelhemden van Leleu haalden vorig weekend zwaar uit tegen Menen en ook de midweekmatch tegen Gullegem werd met de vingers in de neus gewonnen. “Oudenaarde is nog nooit een makkelijke ploeg geweest om te bekampen. Sowieso zal het dit seizoen voor elk punt knokken worden. Maar ik geloof alleszins in de toekomst van dit Ronse. Ik denk dat we met dit vernieuwde elftal echt wel in staat moeten kunnen zijn om iets moois neer te zetten. Het zal via een groeiproces zijn, maar hier kan echt muziek inzitten voor de toekomst”, meent Mazouz.