Naïm Amri bekampt met Jong Zulte Dominique Singeot (KVVV Ardennen): “Als wij winnen mag hij me eens poorten” Hans Fruyt

02 oktober 2020

11u18 0 Sport in de buurt We kunnen ons inbeelden dat de nervositeit bij eersteprovincialer Jong Zulte stilaan toeneemt. Het team van aanvoerder Naïm Amri (35) kon de drie voorbije speeldagen geen enkel punt pakken. In de thuismatch tegen Ardennen moet geel-groen zondag de nul van de tabellen vegen.

Tijdens de transferperiode zag Jong Zulte Dominique Singeot naar Ardennen verkassen. De Machelaar die in Ooike woont, hield aan twee seizoenen Zulte een blijvende vriendschap met Naim Amri over. Beide middenvelders verjaren op dezelfde dag (8 mei). Met dien verstande dat Amri negen jaar ouder is. “Dominique pikte me altijd op om samen naar de match te rijden”, verduidelijkt Amri. “Dan heb je altijd wat meer tijd om over alles te praten. We verstonden elkaar heel goed. Zowel op als naast het veld.”

“Ook na zijn vertrek naar Ardennen bleven we contact houden. We hebben een WhatsAppgroepje met nog enkele andere spelers van Jong Zulte”, gaat Amri voort. “Deze week is er in die groep wat meer activiteit, maar het blijft braaf. Al zag ik deze week toch al eens passeren dat Dominique een vuile speler geworden is. Omdat hij bij Ardennen rood pakte in een bekermatch en omdat hij, ondanks we nog maar drie speeldagen ver zijn, toch al op twee gele kaarten staat. Droomt Dominique ervan om mij tijdens de match eens te poorten? Als wij de drie punten pakken mag hij dat.”

Niet ongerust zijn

Het jennen zal tot zondagmiddag doorgaan. Vanaf 15 uur worden alle onderlinge vriendschappen even vergeten. Na het duel zal wel weer worden verbroederd. Voor thuisploeg Jong Zulte wordt de inzet groot. “Ondanks de nul op negen is de sfeer nog altijd redelijk goed”, benadrukt Amri. “Nervositeit is er altijd in zo’n situatie, maar ieder van ons beseft dat het in voetbal rap kan gaan.”

“Voor Jong Zulte is dit niet nieuw. Toen we twee jaar geleden naar eerste provinciale promoveerden, begonnen we de competitie met een twee op achttien. Daarna wonnen we vijf wedstrijden op rij en waren alle zorgen verdwenen. We hoeven niet ongerust te zijn. Zowel uit bij Elene-Grotenberge, thuis tegen Zele als bij Munkzwalm hadden we kansen”, meent Amri. “Worden we efficiënter, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Makkelijk zal het niet worden. Ardennen is altijd een stugge tegenstander. Vorig seizoen beten we tegen hen twee keer in het zand.”