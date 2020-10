Na vijf sets verliest Antwerpen het duel tegen Vosselaar: “Drie sets erg knap volleybal, daarna zakken we helemaal weg” Walter Vereeck

11 oktober 2020

11u36 0 Sport in de buurt Het verhaal van Interfreight Antwerp Volley is gekend. Geconfronteerd met virusproblemen kende de volleybalploeg ‘van ‘t stad’ een gebrekkige voorbereiding. Vorige week werd dat tegen Nijvel cash betaald. Dit weekend was er al veel meer beterschap tegen het team van de Hollebeekhoeve Noorderkempen uit Vosselaar. Toch keek de Antwerpse mannenploeg van trainer-coach Christof Van Goethem tegen een nieuwe nederlaag aan.

“Voor deze confrontatie hadden we allemaal tevreden geweest met een puntje”, verklaart coach Van Goethem. “Vosselaar is immers een sterke ploeg met een stevige thuisreputatie. Tijdens de voorbije jaren eindigden die mannen uit de Noorderkempen steevast in de topdrie. Na de wedstrijd bleef toch het gevoel hangen dat we de winst door onze vingers lieten glippen. We startten een beetje aarzelend. Onze tweede helft van de openingsset en de twee volgende sets waren daarna uitstekend. Het team liet erg mooi volleybal zien: verstandige opbouw, aanvallers die succesrijk het blok opzochten en de aanvalsdekking was er steeds. We bouwden een 1-2 voorsprong op en plots konden we geen vuist meer maken. We lieten te veel kansen liggen tijdens de laatste twee sets. De beweeglijkheid en de overtuiging was weg. Het was dag en nacht verschil. Dus eindig je met het vermoeden: hier zat meer in.”

Herpakken tijdens de bekerwedstrijd

“Ik wil het echter niet allemaal negatief bekijken”, vertelt Christof Van Goethem. “Tegenover vorige week was het al beter. We zitten in een stijgende lijn, maar er is nog veel werk. Vooral de mentale weerbaarheid moet opgekrikt worden. Dinsdag spelen we de Belgische bekerwedstrijd in Zedelgem. Ik ben op mijn hoede. In die immens grote sporthal moeten we zien dat we onze weg niet kwijt geraken. We moeten gewoon ons beste volleybal laten zien, zoals we dat zaterdag tijdens de tweede en de derde set deden in Vosselaar. Ik moet de beelden nog analyseren. Er is echter maar één oplossing. We moeten hard blijven werken aan onze progressie. De drie trainingsmomenten moeten maximaal benut worden. Dan zal er snel beterschap komen en kunnen we opnieuw aan puntenwinst denken.”