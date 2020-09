Na eerder al winst in tijdrit en ploegentijdrit, nu ook zege in wegkoers op autocircuit van Zolder voor Rune Herregodts Erik Vandeweyer

28 september 2020

10u49 0 Sport in de buurt Rune Herregodts (22) was dit weekend de sterkste in de wegkoers in Zolder. Een toevalstreffer? Misschien. Al heeft de Lokerenaar een bijzondere band opgebouwd met het autocircuit. Eerder dit jaar won hij op hetzelfde parkoers ook al een tijdrit en een ploegentijdrit. Spijtig genoeg voor Herregodts gaat het BK niet door in die Limburgse gemeente. Lokeren is voor hem een uitstekend alternatief.

Herregodts’ laatste overwinning in Zolder (op de weg) mag toch als een kleine verrassing worden beschouwd. Vier weken geleden lag hij immers nog in de lappenmand. “De gevolgen van mijn sleutelbeenbreuk voel ik vandaag de dag nog altijd. Na vier weken wou ik echter de competitie hervatten”, klinkt het. “Het circuit in Zolder leek me een uitgelezen kans. Het peloton kon er over mooi asfalt rijden, waardoor ik mijn sleutelbeen veel minder voelde. Dat was ook een juiste inschatting. Ik vertrok met de gedachte om er stevig in te vliegen en dan te zien, waar het schip ging stranden.”

Mooie solo

Rune Herregodts kon de wedstrijd helemaal naar zijn hand zetten. “Ik wist dat het bijna onmogelijk ging zijn om in het eerste koersgedeelte weg te springen en uit de greep van het peloton te blijven. Ik hield me dan ook rustig. Stiekem dacht ik dat Rutger Wouters wel iets ging proberen en dat ik dan ging kunnen meeschuiven. Rutger bleef echter zitten. Op tien kilometer van de finish heb ik dan zelf mijn kans gewaagd. Eenvoudig was dat niet, want we reden met een snelheid van 47 kilometer per uur. Toch kon ik standhouden tot de meet. Het was een opmerkelijk moment inderdaad. Eerder won ik in Zolder ook al de individuele tijdrit en de ploegentijdrit.”

Nog drie opdrachten

Rune Herregodts staat voor enkele mooie uitdagingen. “Ik hoop in de selectie voor Parijs-Tours te zitten. Nadien volgt het Belgisch kampioenschap in mijn woonplaats Lokeren. Rappe mannen hebben daar kansen, maar dat is geen absolute zekerheid. In Stabroek was het in het verleden ook vlak en toch werd daar alles uit elkaar gereden. Ik acht zo’n scenario nu ook mogelijk. Het BK tijdrijden in Borlo wordt de afsluiter van een raar seizoen. Op dat kampioenschap wil ik nog eens uithalen. ”