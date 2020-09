Mysterieuze val houdt Quinten Dalving aan de kant: “Ik neem liever geen risico” Erik Vandeweyer

29 september 2020

17u31 0 Sport in de buurt Normaal gezien zou Quinten Dalving volgende vrijdag en zaterdag aanzetten in de Grand Prix Philippe Gilbert. Een val op training heeft er anders over geoordeeld. De junior uit Puurs herstelt van zijn verwondingen. De oorzaak van de val is nog niet uitgeklaard. Om die reden zal Dalving dit weekend dan ook niet aanzetten in de prestigieuze tweedaagse.

Quinten Dalving kwam vorige week op training ten val. Op zich ging het om voorval zoals er velen zijn. De renner ondervindt echter nog altijd last van de gebeurtenis en weet nog altijd niet wat er hem exact is overkomen. “Ik was aan het rijden langs de waterkant van de rivier. Plots lag ik op het asfalt. Tot op de dag van vandaag weet ik nog altijd niet wat er me juist is overkomen. Toen ik me weer bewust werd van een aantal zaken, zag ik dat mijn fiets tegen een boot lag. Op eigen houtje heb ik kunnen overeind komen en naar huis gaan.”

Medisch onderzoek

Onderzoek in het ziekenhuis moest voor meer antwoorden zorgen. Die kwamen er volgens Quinten Dalving ook deels. “Gelukkig heb ik niets gebroken. Mijn heup en rug waren wel flink gekneusd. Om die reden wil ik het de komende dagen nog wat rustig aanpakken. De dokters hebben me ook gerustgesteld. De oorzaak van mijn val is evenwel nog niet uitgeklaard. Om die reden ga ik morgen een cardioloog opzoeken. Dat bezoek dient veeleer om een aantal zaken uit te sluiten. Ik neem liever geen risico. Ik heb wel wat op de rollen gefietst, maar had daarbij toch nog last.”

Weinig plannen

Ook voor Quinten Dalving wordt 2020 een sportjaar om snel te vergeten. “Vanaf juli konden we weer koersen, maar ik heb me te weinig kunnen tonen in de frontlinie. Grote koersen waren er amper. Meer dan wat kermiskoersen staan er niet op de teller. De GP Philippe Gilbert valt nu ook in het water. Enkel de Ster van Zuid-Limburg blijft nog over. Ik hoop er volgend seizoen als tweedejaars terug te staan. Momenteel weet ik nog niet of dat bij Canguru zal zijn. Wat de ploeg betreft moet ik afwachten.”