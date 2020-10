Mourad Daoudi (Sint-Lenaarts) heeft nog een eitje te pellen met Termien: “Nog niet vergeten dat we daar vorig seizoen de eerste periodetitel verspeeld hebben” Kristof Gabriels

07 oktober 2020

22u48 0 Sport in de buurt Na de recente zes op zes tegen Diest en Pelt trekt Mourad Daoudi zondag met derdenationaler Sint-Lenaarts boordevol vertrouwen naar Termien.

De Limburgers haalden afgelopen weekend wel verschroeiend uit op het veld van Racing Mechelen. “Die 2-6 bewijst dat ze heel veel kwaliteiten hebben”, aldus Daoudi. “Het wordt dus ongetwijfeld een lastige namiddag. Anderzijds hebben we de afgelopen weken laten zien dat ook wij kwaliteiten hebben. We moeten dus niet teveel met Termien bezig zijn en vooral naar onszelf kijken.”

Daoudi en co. hebben ook nog iets recht te zetten tegen Termien. “Ik ben nog niet vergeten dat we daar vorig seizoen de eerste periodetitel verspeeld hebben. We hebben het ginder trouwens elk jaar moeilijk. Al teken ik daarom op voorhand niet voor een punt. Tegen Pelt hadden we het vorige week bijvoorbeeld ook lastig bij momenten, maar toch hebben we knap standgehouden. Laat ons dus hopen dat we die stijgende lijn dit weekend kunnen doortrekken. We hebben in elk geval het nodige vertrouwen getankt, waardoor we zondag met een goed gevoel de bus opstappen.”

Heel diep gegaan

Ook Daoudi zelf groeit duidelijk naar zijn beste vorm. “Na een ietwat mindere voorbereiding gaat het de laatste weken alsmaar beter. Bovendien word ik ook fysiek sterker, waardoor ik me momenteel echt heel goed voel. We hebben tegen Pelt trouwens bewezen dat we conditioneel allemaal meer dan in orde zijn, want we zijn afgelopen weekend heel diep moeten gaan om de drie punten te pakken.”

Ondanks de recente zes op zes houdt Daoudi de voetjes stevig op de grond. “Het is leuk dat de we de offday tegen Betekom op de openingsspeeldag hebben kunnen doorspoelen met twee overwinningen, maar we zijn ook realistisch genoeg om nu niet te gaan zweven. Het zal elke training opnieuw keihard werken worden om er in het weekend te staan. Bovendien is het nog veel te vroeg om al een eerste balans op te maken. Daarvoor zitten er te veel nieuwe ploegen in de reeks. Je ziet trouwens elke week de meest verrassende uitslagen, waardoor het onmogelijk is om nu al conclusies te trekken.”