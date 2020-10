Mitch Dekuyper (Eendracht Aalst)na nul op zes: “Knop zo snel mogelijk omdraaien” Jan Van Lijsebeth

08 oktober 2020

16u46 0 Sport in de buurt We zijn twee speeldagen ver en Eendracht Aalst holt met nul punten op zes reeds achter de feiten aan. Op het uitstekend speelveld van Overijse was de wedstrijd tegen SK Pepingen-Halle lange tijd een dubbeltje op zijn kant. En dat kantelde in de slotfase in het voordeel van de Vlaams-Brabanders. De Ajuinen presteerden te wisselvallig om op de volle buit aanspraak te kunnen maken, maar creëerden nochtans voldoende kansen om op voorsprong te komen.

Gebrek bij de afwerking en een dosis pech waren er de oorzaak van dat er niet werd gescoord. Thuisdoelman Martin Vandervorst had op doelpogingen van Andreas Burssens en Mitch Dekuyper een paar schitterende saves in huis om zijn ploeg overeind te houden. De laatste kende bovendien pech bij een kopbal op de dwarsligger. Dekuyper vond het zonde dat zijn eerste competitiedoelpunt op het doelhout strandde. “Hoewel we niet fantastisch voetbalden, zat het ons geen greintje mee”, zei de West-Vlaming. “Deze nederlaag was onverdiend. Ongelooflijk dat mijn doelpoging van dichtbij op voorzet van Lars Wantens door de thuisdoelman in extremis werd gered. Brute pech dat ik de kopbal van Ibrahima Mbaye op de dwarsligger verlengde. Het doet me aan de donkere periode van vorig seizoen in november denken. Toen leden we drie nederlagen op rij die ons bij de eindafrekening zuur opbraken. Nu moeten we absoluut de knop omdraaien en zo snel mogelijk met de overwinning aanknopen.”

Nu zondag volgt de bekerwedstrijd op Olympic Charleroi en volgende week woensdag de competitiematch tegen Wijgmaal. Het wordt afwachten wat voor coach Bart Van Renterghem prioritair is. Laat hij zondag een aantal sterkhouders rusten in functie van de competitie of gaat hij voluit voor de beker? Zo is Dekuyper pas hersteld van een enkeloperatie en is het misschien aangewezen dat hij aan de kant blijft om overbelasting te vermijden. Zelf acht hij zich voldoende fit om het drukke programma af te werken.

“Er is nog een lichte zwelling van de enkel na de match, maar ik kan pijnvrij spelen”, besluit de spits. “Ik moet uiteraard nog wat meer matchritme opdoen, maar voel iedere week progressie. Het is uiteraard de coach die de keuze maakt voor zondag, maar ik zal er klaar voor zijn. Ik denk wel dat hij voor de sterkste ploeg zal opteren, want de beker is voor de club belangrijk. Bij winst zit er immers een mooie affiche in tegen een eerstenationaler.”