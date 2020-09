Milan Van Baal: de Nederlandse sluipschutter van Antwerp Hockey Werner Thys

27 september 2020

19u23 0 Sport in de buurt Met zeven punten na vier speeldagen doet Antwerp voorlopig mee met de grote jongens in de Eredivisie. Knap voor een team dat de voorbije twee jaar doorgaans in de onderste regionen van het klassement terug te vinden was. De Nederlandse aanwinst Milan Van Baal stond reeds zes keer aan het kanon.

Antwerp begon de competitie met een nipte nederlaag tegen competitieleider Orée (0-1), speelde vervolgens gelijk tegen Beerschot (2-2) en haalde vorige week met 1-5 uit op het veld van Daring. Zondag was Antwerp aan het feest in Sint-Job-in’t-Goor: 5-2 tegen het Luikse Old Club, samen met Namen één van de twee zwakke broertjes in de Eredivisie.

“Die goede resultaten zijn geen verrassing, met dit team zijn er zeker mogelijkheden”, zegt de 27-jarige Van Baal. “We vormen een jong, enthousiast en energieke ploeg. Omdat ik nieuw ben in de Belgische competitie is het voor mij vooralsnog lastig om in te schatten, maar zoals we nu hockeyen denk ik dat we na dertien speeldagen bij de beste acht kunnen eindigen. Ik beleef hier veel plezier en heb nog geen seconde spijt van mijn overgang.”

Vier wedstrijden, zes doelpunten

Samen met onder meer Thomas Verheijen, Mathieu Rombouts en Pieter van Straaten kwam Van Baal dit seizoen Antwerp versterken. Trefzeker toont hij zich alleszins. In zijn laatste drie wedstrijden met rood-wit scoorde hij telkens twee keer. “En dat mag zeker zo doorgaan”, lacht Van Baal. “Het is mijn voornaamste kwaliteit om in de cirkel efficiënt richting doel te zijn. Antwerp kan het iedereen lastig maken en is in staat om te stunten tegen topploegen. Dat kan misschien vrijdag al in eigen huis tegen Léopold.”

Rugnummer 93

Opvallend: Van Baal speelt met rugnummer 93, wellicht het hoogste nummer in de eredivisie. “Dat heeft een achterliggende gedachte”, knipoogt hij. “Mijn geboortedatum is immers 9 maart 1993. Ik speelde met dat nummer ook bij Zwart-Wit in Breda.”

Het was bij Zwart-Wit, de club waar hij opgroeide, dat Antwerp Van Baal ging halen. Daarvoor kwam Van Baal uit voor een rits sterke Nederlandse Hoofdklassers. Hij verdedigde de kleuren van Push Breda, Den Bosch, Oranje-Rood en Rotterdam. “Vorig seizoen keerde ik terug naar Zwart-Wit met in het achterhoofd om bij die club mijn carrière te beëindigen”, aldus Van Baal, die in 2017 met Oranje deelnam aan een stage in Zuid-Afrika en twee A-caps achter zijn naam heeft. “Toen kwam plots Antwerp op mijn pad en maakte ik met veel plezier de keuze om me nog eens tot het uiterste te drijven. Het kriebelde om terug hockey op een hoger niveau te spelen én ik hoorde veel positieve verhalen over de club.”

Dat Sint-Job-in’t-Goor dicht bij Breda ligt was voor Van Baal meteen mooi genomen. “Op 35 minuten sta ik op Antwerp Hockey”, zegt Van Baal. “Ik rijd trouwens altijd samen met Twan Van Ginneken, die ook in Breda woont. Dat maakt de korte rit nog aangenamer.”