Milan De Laet en Kristoff Cox bezorgen Limburgs team drie podiumplaatsen en snelste wedstrijdronde Joost Custers

02 oktober 2020

Cupracen is sinds mensenheugenis de meest eerlijke manier van autosport en de exponent van cupracen in de Lage Landen is zonder meer Ford Fiesta Sprint Cup. Na een bezoek aan het Nederlandse Zandvoort met twee mooie wedstrijden, trokken de deelnemers aan de merkencup van Ford naar het noorden van Nederland en meer bepaald het TT Circuit van Assen.

Het team van Jurgen Evers kon er rekenen op het jonge talent Milan De Laet (Haacht) en de routinier Kristoff Cox (Kapellen). Samen bezorgden zij het team drie podiumplaatsen en Milan De Laet werpt zich steeds meer op als één van de kandidaten op de titel bij de Juniors in de Ford Fiesta Sprint Cup. De start van het weekend was evenwel moeilijk. Teameigenaar Jurgen Evers doet het verhaal: “We kenden op de wagen van Milan een probleem met het ABS-systeem en het team heeft keihard gewerkt om de oorsprong van het euvel te vinden, maar jammer genoeg konden hij zijn kansen tijdens de kwalificaties niet optimaal verdedigen. Maar we bewijzen hier als team wel dat we resultaatgericht kunnen werken en de rijders de service kunnen bieden, nodig op dit niveau.”

Mooie inhaalraces tot op het podium met snelste ronde!

De wedstrijden zelf hadden voor beide races dan ook dezelfde insteek: inhalen, inhalen en inhalen. Milan De Laet werd in de eerste wedstrijd vierde in het algemene klassement, terwijl hij praktisch helemaal achteraan moest starten en die vierde plaats was ook goed voor de derde stek bij de Juniors. In de tweede wedstrijd deed Milan De Laet dit kunststukje nog eens over en opnieuw werd hij derde bij de beloften en vierde algemeen. Bovendien reed hij de snelste wedstrijdronde, meteen het bewijs van zijn potentieel.

Kristoff Cox van zijn kant behaalde op zaterdag een vierde plaats in zijn klasse en op zondag liet hij zien dat hij iedere race progressie maakt, met een tweede plaats. Jurgen Evers was dan ook tevreden: “Ik ben erg blij met de prestatie van de ‘jongens’ en het hele team. Dit is weer een stap voorwaarts en ik ben ervan overtuigd dat we van Milan nog hele mooie dingen gaan zien. Hij is erg getalenteerd, leert vlug en maakt weinig fouten en dat wetende dat hij amper 17 is. We werken hard aan het vervolg van het seizoen voor Milan. Ook Kristoff deed het prima en hij genoot ook van de wedstrijden.”