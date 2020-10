Miguel Cobos Copado (Eendracht Aalst): “We zijn vooral op defensief vlak sterker” Jan Van Lijsebeth

01 oktober 2020

13u10 2 Sport in de buurt Eendracht Aalst gaat op nieuwkomer Houtvenne op zoek naar een eerste driepunter. De Ajuinen popelen na twee uitgestelde wedstrijden op rij van ongeduld om zich te bewijzen, maar zullen de klus jammer genoeg zonder hun twaalfde man moeten klaren. Bezoekende supporters zijn in Ramsel niet toegelaten.

Dat betreurt Miguel Cobos Copado ten zeerste. “Het zijn uiteraard de fanatiekste supporters die mee reizen op verplaatsing en hun steun gaan we heel erg missen”, zegt de aanvallende middenvelder. “Toch moeten we er alles aan doen om met een zege huiswaarts te keren. Dat zal niet evident zijn, want een ploeg die pas gepromoveerd is, zit in een goede flow en die wordt bij de competitiestart van een nieuw seizoen vrijwel altijd doorgetrokken.”

Aalst kwam in competitieverband om allerlei redenen nog niet in actie. In de bekercompetitie werd het tegen Sint-Eloois-Winkel en Taminoise wel serieus getest. Cobos Copado gelooft er dan ook in dat de ploeg sterker is dan vorig seizoen.

“Met de nieuwe doelmannen Figys en Lentz en de ervaren verdediger Colpaert erbij staan we vooral defensief sterker. De twee tegenstanders in de beker waren uitstekende waardemeters. Winkel Sport speelt op een hoger niveau en Taminoise voetbalde met een sterk laag blok dat moeilijk te ontwrichten was. Tweemaal brachten we een moeilijke opdracht tot een goed einde. Nu moeten we de positieve lijn zondag op Houtvenne doortrekken.”

Er kondigt zich voor de Aalsterse spelersgroep een zeer drukke periode aan, want met de twee uitgestelde wedstrijden en de beker, die voorrang op de competitie krijgt, volgen er drie midweekwedstrijden. Dat wordt zowel op praktisch als op fysiek vlak zeer zwaar. Zeker voor spelers die een fulltime job hebben, zoals Cobos Copado.

“Omdat ik in de haven van Antwerpen werk, is dat in feite niet te combineren”, geeft de aanvallende middenvelder aan. “Daarom ga ik een paar vakantiedagen opnemen. De coach zal de trainingen ook aanpassen, zodat we die zware weken zonder kleerscheuren doorkomen. Ik vind het wel jammer dat de wedstrijden uitgesteld worden bij één besmette speler. Op die manier zal er misbruik van gemaakt worden door clubs, die met geblesseerde spelers kampen, wat uiteraard unfair is.”

Cobos Copado kwam vorig seizoen na de winterstop over van het failliete FC Duffel. Coach Van Renterghem rekent op hem voor meer scorend vermogen vanuit de tweede lijn.

“Mijn sterkste wapen is dat ik gepast kan infiltreren en dat was onze coach niet ontgaan. Nadat mijn ex-club de boeken neerlegde, nam hij dan ook onmiddellijk contact met mij op. Ik aarzelde geen moment om de stap naar Aalst te zetten en wil met Eendracht voluit voor de promotie gaan, al zullen Bocholt, Hasselt en Lyra-Lierse te duchten titelconcurrenten zijn.”