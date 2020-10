Mieke Gorissen verrassend Belgisch kampioene 10 km op de weg Bart Spruijt

11 oktober 2020

17u53 0

Mieke Gorissen heeft tot haar eigen grote verbazing alle Oost-Vlaamse favorieten het nakijken gegeven op het BK 10km op de weg in Lokeren. Voor de loopster uit Diepenbeek, die pas op latere leeftijd de atletiek ontdekte, is het de mooiste triomf uit haar carrière.

De voorbije weken etaleerde Mieke Gorissen al een uitstekend vormpeil. De 37-jarige atlete – op 29 november wordt ze 38 jaar – klokte 16.28.82 op het BK 5000m voor masters en 34.32.58 op het BK 10.000m op de piste in Eigenbrakel. Maar wat ze in Lokeren uit haar schoenen (ze liep met de Vaporfly van Nike) toverde is wel bijzonder straf. De loopster van ADD nam direct dapper de handschoen op tegen de twee topfavorieten, marathonloopster Hanne Verbruggen en Nina Lauwaert. Daarbij schuwde ze het kopwerk niet. Toen iets voor halfweg Nina Lauwaert loste en een paar kilometer later Hanne Verbruggen ten val kwam, lag ze plots alleen op kop. Ze verdedigde met succes haar kleine voorsprong op Lauwaert. De klok stopte op 32.49. Een bijzonder straffe tijd. Het is na het parcoursrecord van Louise Carton de op één na snelste tijd ooit gelopen op het BK 10km op de weg. Gestolen heeft ze dus haar titel allerminst.

“Ik dacht dat ze me nog zouden inhalen.”

“Bij de start wist ik wie ik in de gaten moest houden”, reageerde ze vlak na de race bij de speaker van dienst Johan De Beule. “Ik probeerde om zo lang mogelijk bij Nina Lauwaert en Hanne Verbruggen te blijven om dan te zien hoelang ik kon volhouden. Ik probeerde te volgen, maar ik dacht niet dat het zou blijven duren”, zei ze heel eerlijk. “Ik verwachtte dat ze nog van me zouden weglopen. Plots hoorde ik achter me dat Hanne Verbruggen was gevallen. Ik zag toen ik omkeek dat ze op de grond lag. Daarna dacht ik echt dat Nina me nog zou inhalen, maar plots was het nog maar 100m en was de finish daar. Ik kon het eigenlijk bijna zelf niet geloven.” Gorissen woont in Diepenbeek, maar ze traint bij ADD onder coach Gilbert Simal bij de kern van Tongeren.