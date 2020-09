Mieke Docx haalt finish in allereerste WK op de weg Erik Vandeweyer

27 september 2020

09u31 0 Sport in de buurt De Nederlandse armada het vuur aan de schenen leggen zat er voor Mieke Docx niet. Anna van der Breggen behaalde haar tweede wereldtitel in drie dagen tijd. Mieke Docx moest vrede nemen met een meer anonieme rol in de achtergrond. Een schande is dat geenszins voor een debutante. Het siert haar overigens dat ze het WK kon uitrijden.

Mieke Docx finishte als 102de op ruime achterstand van Anna van der Breggen. Het resultaat lijkt misschien matig, maar de prestatie mag wel gezien worden. “Ik had vooraf al aangekondigd dat het een loodzware omloop was. Tijdens de verkenning was het al naar adem happen. In de koers was het nog erger, vermits er tegen een hoog tempo werd gestreden. Vooraf was ik onzeker of ik het einde wel zou halen. Ik ben alles blijven geven en was blij dat ik de finish wel gehaald hebt.”

Nerveuze start

Vanaf de eerste ronde wist Mieke Docx dat ze in de Champions League van het wielrennen terecht was gekomen. “In de eerste kilometers was het een zeer nerveuze bedoening. Er waren veel partijen. Door de opstoppingen die ontstonden, moest ik ook al eens een voet aan de grond zetten. Gelukkig kon ik zelf wel overeind blijven. In de tweede ronde was het iets beter. Nog een ronde later werd er echt stevig ingevlogen. Ik zat in een groepje, maar ook op mijn tandvlees. Het was twee ronden lang alles geven om te overleven. Dit WK was voor mij een zeer speciale en leerzame ervaring. Hoewel ik op Italiaanse bodem reed, waren er toch behoorlijk wat mensen die me kennen afgereisd naar het schiereiland. Ook mijn vriend (renner Stijn De Bock, nvdr.) was present. Hun aanmoedigingen deden me wel deugd en inspireerden me om door te zetten. Een week eerder werd ik nog achtste op het Belgisch kampioenschap. Dat gebeurde wel op een heel ander parcours, maart het toont aan hoe groot het verschil is tussen een BK en een WK.”

Het Waalse werk

Veel tijd om te rusten krijgt Mieke Docx niet. “Woensdag is er al de Waalse Pijl. Nadien volgt Luik-Bastenaken-Luik. Ik hoop dat zo veel mogelijk koersen nog zullen doorgaan, want het blijft toch altijd met een bang hartje afwachten.”