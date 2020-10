Michiel Lambrecht na zege voor eigen volk: “Ik hoop volgend jaar te proeven van de nationale ploeg” Hans Fruyt

04 oktober 2020

17u25 0 Sport in de buurt Winnen in eigen dorp! Elke jonge renner droomt ervan, maar het is weinigen gegund. Zaterdag kon Michiel Lambrecht in eigen Oostrozebeke de handen in de lucht gooien. In de laatste rechte lijn rekende hij in een duel af met laatste opponent Jonas De Schampheleire.

“Eerste zege van het seizoen en dan nog voor de eigen supporters, een heel leuk moment”, geeft eerstejaarsjunior Michiel Lambrecht toe. “Eerst was er een ontsnapping met dertien. Daar was ik ook bij, maar twee ronden van het einde kwam het peloton steeds dichter. Net voor de hergroepering versnelde ik nogmaals. In de slotronde kreeg ik het gezelschap van Jonas De Schampheleire die niet in die eerste vlucht zat. We werkten heel goed samen. In de sprint kon ik hem relatief makkelijk afhouden. Mooi dat ik toch nog een zege kon boeken. Na de herstart van het seizoen heb ik elke week kunnen koersen, maar een echt goeie uitslag zat er nog niet in.”

In eigen Oostrozebeke lukte dat wel. Volgende zondag rijdt Lambrecht de Ster van Zuid-Limburg, de rittenkoers uit het voorjaar die in het coronajaar een eendagswedstrijd in het najaar geworden is. Eind deze maand werkt de pion van Acrog-Tormans Balen BC in Borlo ook nog het BK tijdrijden af. “Begin vorige maand reed ik in Waregem de Memorial Igor Decraene”, gaat Lambrecht verder. “In die nationale testtijdrit klokte ik de twintigste chrono. Aanvankelijk was ik ontgoocheld over die uitslag. Nadat ik het resultaat met mijn trainer besprak bleek dat die tijdrit toch niet zo slecht was. Niettemin probeer ik op het BK in Borlo beter te doen dan in Waregem.”

Intussen besliste Lambrecht ook volgend seizoen de kleuren van de club uit Balen te verdedigen. Nochtans zat hij tijdens het BK in Koksijde wat gevangen in de ploegtactiek. “Daar heb ik de hele wedstrijd achter de feiten gehold”, geeft Lambrecht toe. “Altijd waren ploegmaats voorop en moest ik de benen stil houden. Dat gebeurt als je in een ploeg met veel goeie renners zit. Toch stoort me dat niet. De begeleiding is uitstekend en het programma uitgebreid. Volgend jaar hoop ik eens te kunnen proeven van een nationale selectie.”