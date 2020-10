Michiel De Looze (Deinze) tegen Lierse Kempenzonen: “Derde zege op rij zou heel mooi zijn” Hans Fruyt

01 oktober 2020

17u20 0 Sport in de buurt Geen midweekmatch in Westerlo voor SK Deinze. De oranjehemden konden een normale trainingsweek afwerken. In het vooruitzicht van de thuismatch van zondagavond tegen Lierse Kempenzonen. Pakt Deinze negen op negen?

Opvallend in vergelijking met vorig seizoen: zowel Michiel De Looze als Alessio Staelens lijken vaste waarden te worden. Vorig seizoen, in het kampioensjaar in eerste amateur, was Staelens veelal bankzitter en verloor De Looze halfweg de competitie zijn rechtsachterplaats aan Bart Goossens. Deze laatste vertrok naar Lokeren-Temse. “Dat ik toen mijn plaats in het elftal verspeelde, kon ik begrijpen”, geeft de 21-jarige De Looze toe. “Ik voelde me in die periode iets minder. Toen ik me weer top voelde kwam corona en werd de competitie stopgezet. Nu spelen we een reeks hoger. Door de promotie naar 1B besliste ik voetbal te laten primeren op mijn studies voor landmeter.”

Met succes, want de kleine rechtsachter kwam al vier keer aan de aftrap. Uit bij Lommel liet hij zijn eerste assist van het seizoen noteren. De Looze kreeg de bal toegespeeld van Lennart Mertens en legde achteruit op Youssef Challouk die de trekker overhaalde. Met een trap in de verste hoek, buiten het bereik van Svedkauskas. “Op training komen zo’n combinaties vaak voor”, gaat De Looze voort. “Ik had niet verwacht dat Youssef zo snel op doel zou trappen. Dat deed hij uitstekend, goed voor de 0-2. Over mijn eigen prestaties de vier voorbije speeldagen ben ik heel tevreden. Tot nog toe vind ik het leuk in 1B. Voor de start van het seizoen stelde ook ik me de vraag of het interessant zou zijn vier keer tegen dezelfde ploeg te spelen. Nu zeg ik dat het leuk is. Misschien vinden spelers die al enkele jaren in deze reeks voetballen het op den duur niet meer zo prettig.”

Het kan nog leuker worden. Als Deinze zondagavond Lierse Kempenzonen zonder punten naar huis stuurt. “Negen op negen zou heel mooi zijn”, beseft De Looze, rechtsback met veel offensieve input. “Van trainer David Gevaert krijg ik in de eerste plaats een defensieve opdracht. Want vijf goeie voorzetten trappen waaruit drie keer gescoord wordt, heeft geen nut als ik me viermaal in de rug laat ringeloren.”