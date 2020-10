Michiel De Looze beslist thuismatch tegen Lierse Kempenzonen: “Mijn eerste officiële goal voor Deinze” Hans Fruyt

05 oktober 2020

15u40 0 Sport in de buurt Zonder het te weten, besliste de Deinse rechtsachter Michiel De Looze (21) de thuismatch tegen Lierse Kempenzonen. Tien minuten voor de rust trapte hij vanaf rechts een voorzet die aan de tweede paal in de netten viel (2-1).

Na afloop is het oranje brommerke niet te beroerd zijn geluk toe te geven. “Ik trapte een voorzet die er gelukkig in ging”, aldus De Looze, die in elke match ontelbaar veel de rechterflank op en neer sprint. “Dit is mijn eerste officiële goal voor Deinze! Een doelpunt met erg veel meeval, maar het levert ons de drie punten op. Dat is het belangrijkste. Na de pauze probeerden we vooral de 2-1-voorsprong te verdedigen. Veel gaven we niet weg, maar door de krappe bonus moesten we tot de laatste seconde onze focus behouden.”

Na zijn goal leek De Looze niet goed te weten wat hij moest doen: uitbundig juichen of zich verontschuldigen. “Zo ben ik”, lacht de student landmeter. “Ik ben het niet gewend om te scoren. Inderdaad, vorige week op Lommel een assist, tegen Lierse Kempenzonen een goal. Het gaat lekker. Dat is heel leuk. In de tweede helft moesten we terugvallen op een goeie organisatie. Wat ingegeven werd door wat ons uit in Seraing in de toegevoegde tijd overkwam. Ginds slikten we nog een goal waardoor we een punt verspeelden.”

Roteren tegen Thes?

Onder meer omdat Deinze in dat slotkwartier, ondanks een 0-2-voorsprong uit handen werd gegeven, op Le Pairay alsnog op zoek ging naar winst. Dat liep faliekant af. Trainer Gevaert wou dat tegen Lierse Kempenzonen absoluut vermijden. Vandaar dat hij net voor het uur de wederoptredende Mehdi Tarfi verving door verdediger Soufiane El Banouhi. Hij werd linksachter, Jannes Vansteenkiste schoof een rij vooruit, maar werd tien minuten later al gewisseld door Seth De Witte. Het tweede deel van de tweede periode koos Gevaert met Niels De Schutter, Siebe Blondelle en De Witte voor drie centrale en twee flankverdedigers.

Of Gevaert zaterdagavond in de bekermatch bij Thes Sport (aftrap 19.30 uur) zal roteren, is niet duidelijk. Intussen kreeg de uitgestelde wedstrijd bij Westerlo een nieuwe plaats op de kalender. Die partij zal op maandag 26 oktober om 20 uur, drie dagen na de heenmatch Deinze-Westerlo (vrijdag 23 oktober om 20 uur), worden gespeeld.