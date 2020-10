Michael Vermeersch (SV Rumbeke):”Het is toch aanpassen aan niveau van eerste provinciale” Philippe Bourez

12 oktober 2020

Het hekken is van de dam. SV Rumbeke heeft in eerste provinciale zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken. Na vier opeenvolgende nederlagen versloegen de jongens van coach Geert Broeckaert zaterdagavond SC Wielsbeke met 3-2-cijfers. De 29-jarige Michael Vermeersch scoorde de derde Rumbeekse treffer.

“Na twee jaar de top gespeeld te hebben in tweede provinciale, was het een noodzaak om met SV Rumbeke opnieuw in eerste provinciale uit te komen”, stelt de Izegemnaar, linksvoor en aan zijn derde campagne bij SV Rumbeke begonnen. “Het was spijtig dat we op één puntje van het kampioenenfeest gestrand waren want we hadden toch graag die titel op een andere manier gevierd. Als je met een bonus van twaalf punten kunt eindigen, dan ben je toch wel de meer dan terechte kampioen. Nu ligt de bal in ons kamp om te bewijzen dat we in eerste provinciale ook thuishoren.”

Moeizame maar lastige start

“Het niveauverschil tussen tweede en eerste provinciale is bijzonder groot”, gaat Vermeersch vlotjes verder. “Elk jaar wordt eerste provinciale sterker en sterker en dit jaar zitten er heel wat soliede teams in onze reeks. Het tempo ligt ontzettend hoog en het was voor geheel ons team dan ook aanpassen aan die snellere manier van spelen. In onze eerste wedstrijden waren we toch een klein beetje onder de indruk van onze tegenstanders want we kregen meteen enkele kleppers zoals Blankenberge, Wervik en WS Lauwe geserveerd. Ploegen met ook ontzettend veel ervaring. Geleidelijk aan zijn we nu toch dat helsere tempo wat gewoon aan het worden. Na vier nederlagen op rij was het ook dringend tijd dat we eens die volle pot konden pakken en zaterdag thuis tegen SC Wielsbeke is ons dat ook gelukt.”

Mikken op een rustig seizoen

Na vijf speeldagen staat SV Rumbeke met drie punten op de dertiende plaats. “Tot op heden speelden we reeds al onze wedstrijden en dat staat in schril contrast met enkele reeksgenoten. Vandaar dat het klassement een vertekend beeld geeft. We mikken dit jaar op een rustig seizoen in de middenmoot en met onze kern moet dat zeker realiseerbaar zijn. We hebben een stevig team en met Volckaert en Vanfleteren kregen we er toch twee sterke spelers bij. Voldoende gewapend dus voor eerste provinciale. Zaterdag krijgen we VK Dadizele op bezoek en gaan we voor een tweede zege.”