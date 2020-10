Michael Verheyen wil met Soba beter doen dan vorig seizoen: “Hebben de ploeg om bovenin mee te draaien” Dave Bastiaenssen

01 oktober 2020

21u09 0 Sport in de buurt Na een tegenvallend seizoen wil Soba in tweede landelijke weer bovenaan meedraaien. Maar dan zal het beter moeten doen dan vorige week, toen de Kielse club op de openingsspeeldag onderuit ging tegen Beringen. Zondag wacht een tweede thuismatch, tegen Kontich. Als Soba een rol van betekenis wil spelen, moet er gewonnen worden.

Soba zoekt nog naar zijn goede vorm. In de voorbereiding wisselde het goede met slechte prestaties af. En ook vorige week tegen Beringen ging het niet zoals gehoopt. “De voorbereiding verliep niet zoals verwacht”, zegt coach Michael Verheyen. “Een heupblessure houdt Scott Van den Brande een volledig seizoen langs de lijn, terwijl Demba Guisse op Oudenaarde uitviel met een enkelletsel. Murphy Thompson, die met een dubbele licentie aantreedt, moest wegens een corona-besmetting bij Melsele in quarantaine, en vorige week tegen Beringen viel Dennis Bovoy uit na een pijnlijke val.”

Met welke ambities start Soba aan het seizoen? “We willen beter doen dan vorig seizoen en hopen op minder blessures. Vorig jaar was er geen constante in onze prestatie, het gevolg van de vele blessures en te weinig trainingen met een volledige kern. Ondanks het wegvallen van Scott is de kern in de breedte versterkt met Demba Guisse en Ferre Vercammen.”

Soba-identiteit

Verheyen wil zijn ploeg aanknoopt met het Soba-verleden. “We willen basketbal brengen met veel energie, met veel defensieve druk, met een hoog tempo: de Soba-identiteit. Daarvoor hebben we een brede kern nodig zodat er veel kan geroteerd worden. We hebben de ploeg om bovenaan mee te draaien. Maar dan zullen we constanter moeten presteren en elke match de focus moeten vasthouden. Ook tegen ploegen die onderaan staan. Met hun ervaring moeten Glenn Mannaerts en Dennis Bovoy de kar trekken. Zij moeten de jongeren begeleiden en sturen door de moeilijke momenten. Ook zondag tegen Kontich. We moeten laten zien dat de nederlaag tegen Beringen een misstap was.”

Soba: Jill Laureyssens, Thibo Larey, Arno Van Extergem, Glenn Mannaerts, Aaron Van Gansen, Zachary Schoovaerts, Kenny Mannaerts, Demba Guisse, Murphy Thompson, Dennis Bovoy, Ferre Vercammen.