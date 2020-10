Michaël Vandemaele staat met Kortemark ongeslagen op kop: “Er zit muziek in deze ploeg” Bert Denolf

02 oktober 2020

17u04 0 Sport in de buurt Met veel bravoure en overtuiging zette SVD Kortemark de voorbije weken zijn tegenstanders opzij. De tweedeprovincialer staat na drie speeldagen alleen op kop in de A-reeks en het ziet er naar uit dat de geel-blauwe formatie zinnens is om die leidersplaats niet snel af te geven.

“We blaken van vertrouwen en dat straalt af op onze prestaties”, bevestigt aanvaller Michaël Vandemaele. “Zeker na onze ruime 1-6-zege op Heist van afgelopen weekend zit het snor met ons gevoel. Heist is een ploeg die ons de voorbije jaren verschillende keren punten afhandig maakte. Onze boeman, als het ware. Dat we er nu in geslaagd zijn om op hun eigen veld met zo’n vooroorlogse score te winnen, doet ons erg plezier.”

“Hoe we daarin geslaagd zijn? Op het middenveld vond ik Heist niet slecht, maar eens het strafschopgebied in zicht kwam, liep het mis bij de kustploeg. Bij ons liep alles daarentegen erg gesmeerd. De bal ging vlot rond, we creëerden heel wat gevaarlijke kansen en werkten de mogelijkheden efficiënt af. Onze topspits Seïd Khiter is intussen al 35 jaar, maar lukte wel voor de tweede keer in drie matchen een hattrick. Intussen zit onze Franse spits al aan acht competitiegoals. Het is heel fijn om met een aanvaller van dergelijke kwaliteiten samen te spelen.”

Te ambitieus voor derde

Vandemaele speelde eerder al bij Kortemark in eerste provinciale, maar was de voorbije seizoenen actief bij FC Veldegem. De flankaanvaller besloot om na twee jaar terug te keren naar de geel-blauwe formatie. “Veldegem zakte naar derde en ik ben nog te ambitieus om in die reeks te gaan spelen”, gaat de spits voort. “Ik speel nu weer dicht bij huis, bij een club die ik goed ken, en die met een goed project bezig is. Het is nog vroeg om te zeggen, maar ik denk dat we zeker kans maken om mee te strijden voor promotie. Dit is een hele sterke ploeg, waar muziek in zit.”

“Trainer Luc Stevens was in mijn vorige periode T2 en is nu de hoofdtrainer. Hij laat ons vooral op de counter spelen omdat we voorin over hele snelle jongens beschikken, maar als de match op slot zit, kunnen we eveneens zelf het spel maken”, besluit Vandemaele. “Dit weekend komt promovendus Veurne op bezoek en enkel met de drie punten zullen we achteraf tevreden zijn.”