Michael Van Staeyen staat woensdag voor twaalfde keer aan start van Scheldeprijs: “Top tien in sprint is mijn doel” Hans Fruyt

13 oktober 2020

16u24 0 Sport in de buurt Voor de twaalfde keer komt Michael Van Staeyen (32) aan de start van de Scheldeprijs. Tot nog toe haalde hij in eigen Schoten tweemaal de top tien: achtste in 2015, tiende in 2013. Woensdag hoopt hij Tarteletto-Isorex een plaats in de eerste tien te schenken.

Op het BK in Anzegem kon Van Staeyen een stek in de top tien versieren. Achter kampioen Dries De Bondt kaapte hij de zesde plaats weg. Een mooi resultaat voor een continentale eliterenner zonder contract. “Toen de competitie hervatte, stelde ik voor mezelf twee doelen”, aldus Van Staeyen. “Goed presteren in het kampioenschap en in de Scheldeprijs. Op het BK is dat al gelukt. Twee kilometer van de streep in Anzegem sloeg ik samen met Nathan Van Hooydonck een gaatje achter de ontsnapte Dries De Bondt, maar de rest keerde terug. Even zat een medaille erin. Het werd een zesde plaats. Een resultaat waarmee de sponsors heel tevreden waren.”

Sprint

In de Scheldeprijs probeert Van Staeyen weer de top tien te halen. De kans dat de wedstrijd op een massasprint uitdraait, lijkt groot. Door de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland mag het startschot niet in Terneuzen gegeven worden. Wat betekent dat de editie 2020 van de Scheldeprijs, met niet minder dan vijftien teams uit de WorldTour aan de start, over tien plaatselijke ronden van 17,4 kilometer wordt gereden. “Het wordt een kermiskoersachtige Scheldeprijs, maar dan wel een kermiskoers die heel gecontroleerd zal verlopen”, beseft Van Staeyen. “Neen, ik kies niet voor een vroege vlucht. In de ploeg zijn er andere renners, die in een ontsnapping zullen proberen mee te glippen. Ik focus me op de sprint en hoop een plaats binnen de top tien te veroveren.”

Voor Van Staeyen – in deze Scheldeprijs passeert hij tienmaal aan de eigen woning én aan het ouderlijke huis – wordt dit de laatste koers in dit bizarre jaar. Een nieuwe overeenkomst met teammanager Peter Bauwens heeft hij nog niet. De eigenaar van de taartjesploeg is net begonnen met de vernieuwing van contracten. Julien Van den Brande, Enzo Wouters, Jacob Relaes en Stijn De Bock verlengden al. Van Staeyen hoopt dat hij voor 2021 bij Tarteletto-Isorex een profcontract kan tekenen.