Michaël Caubergs en RC Hades ondanks zware nederlaag in Westerlo met opgeheven hoofd uit de beker Guido Gielen

11 oktober 2020

20u04 0 Sport in de buurt Het bekeravontuur kon niet meer stuk voor sportieve baas Mirko Licata en zijn boys. Met de verplaatsing naar het Kuipje kregen ze bij Hades een mooie affiche. Na tien minuten kon Westerlo twee keer scoren en wisten ze bij Hades dat het moeilijk ging worden. Toch kozen ze om aanvallend te blijven voetballen en ondanks de zware 5-1-nederlaag keerden ze huiswaarts met opgeheven hoofd. Rechtsback Michaël Caubergs (22) sterk aan het seizoen gestart, kon de nederlaag relativeren.

“We wisten op voorhand dat we weinig aanspraak konden maken op een stunt. De wedstrijdomstandigheden zaten tegen, want Westerlo was dodelijk efficiënt. Na tien minuten stonden we twee goals in het krijt. Dan weet je dat het aartsmoeilijk ging worden. Toch bleven we knap meespelen en kregen zelfs een aantal kansen. Met een vrije trap troffen we de lat en ook Marijn Convents kon enkele kansen afdwingen. Alleen jammer dat we de boot ingingen met zo zware cijfers. Dat hebben we niet verdiend, al is Westerlo niet voor niks twee niveaus hoger en zouden ze in de Jupiler League niet misstaan.”

Toch tevreden over de bekercampagne?

“Natuurlijk. Het was een leuk avontuur en altijd beter in de voorbereiding dan oefenwedstrijden. De competitie primeert. Komende woensdag spelen we een belangrijke thuiswedstrijd tegen City Pirates. Een wedstrijd die we absoluut moeten winnen om de aansluiting met de top niet te verliezen. Bovendien willen we onze uitschuiver bij Pepingen-Halle rechtzetten.”

En gelukkig met je overgang van Thes Sport naar RC Hades?

“Begrijp mij niet verkeerd. Thes Sport is een schitterende club en een niveau hoger, maar het laatste jaar zat ik meestal op de bank en zelfs soms in de tribune. Ik wilde vooral weer plezier beleven aan het voetbal en opnieuw een basisplaats afdwingen. Bij Hades voelde ik onmiddellijk het vertrouwen van coach Licata. Zijn visie op voetbal strookt met de mijne. Ik mag mijn flank afdweilen en voel mij uitstekend bij het aanvallend voetbal dat Hades wil brengen. Ik kon snel mijn stek veroveren in het team en ik ben zeer gelukkig. De sfeer in de groep is ook uitstekend en onze start mag er best wezen. Hopelijk kunnen we blijven spelen door corona, want we zijn nu sterk op dreef”, aldus de toekomstige handelsingenieur Caubergs uit Paal.