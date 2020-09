Met een nieuwe trainer-coach en een totaal vernieuwde groep begint VBC Zandhoven aan een kersvers volleybalhoofdstuk Walter Vereeck

29 september 2020

01u03 0 Sport in de buurt Tim Luyten - nog steeds actief als speler bij Mendo Booischot - zal volgend jaar ook de taak van hoofdcoach bij VBC Zandhoven op zich nemen, met assistentie van Robin De Bont. Dankzij drie trainingen per week zullen de trainers - met hun sterk verjongd vrouwenteam - hard werken om de beoogde progressie zo snel mogelijk te bereiken.

“Alles is inderdaad vernieuwd”, start Tim Luyten zijn voorbeschouwing. “Een totale ‘make-over’, zeg maar. We starten met een volledig nieuwe groep, alleen Floor Boeckx is de enige speelster die overblijft van vorig seizoen. We hebben geopteerd voor een grote doorstroming vanuit het tweede team. Met allemaal jonge talenten uit de buurt. Ik kom als nieuwe trainer-coach erbij. Bovendien ziet ook de reeks uit eerste nationale er helemaal anders uit. Ik volg de filosofie van de club om talentvolle speelsters te laten stijgen binnen de vereniging. Dat is wat men - met succes - ook bij Mendo Booischot doet. Ik sluit me helemaal bij deze visie aan.”

Talenten laten openbloeien

“Deze aanpak vereist waarschijnlijk een aanpassingsperiode”, voorspelt Tim Luyten. “Ik denk dat onze progressie pas in de tweede helft van het seizoen zal duidelijk worden. Ik hoop alvast dat de competitie niet zal stilgelegd worden zoals vorig seizoen. Het coronavirus hangt boven ons hoofd, daar kunnen we niet omheen. We concentreren ons echter vooral op het volleybal, met fel gecontroleerde veiligheid. We willen van iedere gelegenheid gebruik maken om het vertrouwen te doen groeien. Elk moment, elke ervaring die onze speelsters kunnen verzamelen, grijpen we met beide handen vast. Daarom is het spijtig dat de wedstrijden van de Beker van Antwerpen afgelast zijn. We zijn vrijgeloot in de eerste ronde van de Belgische beker. Die tweede ronde wordt dus zwaarder, maar dat is niet erg. Dat beschouwen we als een nieuwe kans om verder te ontwikkelen naar een hoger niveau. Het wordt toch ieder weekend knokken. Noorderkempen Vosselaar is sterk, ook VDK Gent heeft een ambitieus project opgestart . Ik verwacht voor onze nieuwe ploeg ieder weekend boeiende, maar vooral interessante en leerrijke confrontaties.”