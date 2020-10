Merel Maes hoogspringrevelatie van 2020 Bart Spruijt

11 oktober 2020

14u06 0 Sport in de buurt Merel Maes tilde het afgelopen zomerseizoen het Belgisch cadettenrecord hoogspringen vier centimeter hoger: van 1m80 naar 1m82 tot 1m84. Na een welverdiende rustperiode hervatte de hoogspringster uit Beveren dit weekend de trainingen voor het indoorseizoen. Haar volgende doel: het Belgisch record indoor voor scholieren van 1m84 verbeteren.

In het korte zomerseizoen sprong Merel Maes in vijf wedstrijden 1m80 of hoger. De 15-jarige atlete van ACW werd Belgisch kampioene alle categorieën en als afsluiter werd ze Vlaams cadettenkampioene op 13 september. “Het zomerseizoen is voor mij nu al een tijdje gedaan”, vertelt ze. “Ik heb geen hoogspringen meer gedaan, maar ik heb nog wel gevoetbald bij KFC Vrasene. Daar speel ik tussen de jongens bij de U15. Maar gisteren (red. zaterdag 10 oktober) ben ik terug begonnen met de hoogspringtrainingen voor het indoorseizoen.”

Belgisch kampioene

Ze beleefde het ene hoogtepunt na het andere. Maar het BK, waar ze als 15-jarige iedereen het nakijken gaf met een mooi van BR van 1m84, stak er bovenuit. “Het Belgisch kampioenschap alle categorieën was wel mijn beste wedstrijd omdat ik daar gewonnen heb en er mijn record verbeterde tot 1m84. Dat had ik echt niet verwacht.” Nadat ze het voorbije indoorseizoen het BR bij de cadetten verbeterde tot 1m81, zette ze deze zomer drie keer een BR neer. “Eerst sprong ik 1m80 op een meeting in Oostduinkerke, dan heb ik voor eigen club ACW het BR verbeterd tot 1m82 en dan op het BK alle categorieën sprong ik 1m84. Op het VK cadetten haalde ik 1m81 en ik sprong twee keer 1m75”, overloopt ze haar zomerseizoen. Vanaf november is ze scholiere. De kans is groot dat ook het BR voor scholieren voor de bijl zal gaan. “Indoor is het Belgisch record bij de scholieren 1m84. Dat moet normaal gezien wel lukken, denk ik. Maar er is geen haast. Ik heb er nog twee jaar de tijd voor”, beseft Maes die zelf 1m82 groot is. Op termijn zullen er voor haar ook jeugdkampioenschappen inzitten. In 2021 is er bijvoorbeeld een EK scholieren (U18). “Normaal had ik dit jaar als cadette al kunnen deelnemen aan het EK scholieren omdat ze voor mij een uitzondering wilden maken. Maar dat kampioenschap werd uitgesteld. Volgend jaar kan het dus wel. Ik geloof dat de limiet voor de kwalificatie 1m78 is.” Maes wordt bij ACW getraind door Benny Annecour.