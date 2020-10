Menen zonder Rotty naar Achel: “Toch kunnen we daar iets rapen” Maxime Petit

07 oktober 2020

17u22 0 Sport in de buurt Woensdag raakte bekend dat één Waalse speler van de nationale volleyselectie U20 op het EK in Tsjechië het coronavirus opliep. Omdat zijn ploeggenoten en de technische staf niet positief testten was eerst overeengekomen dat ze direct weer mochten trainen en spelen met hun club, maar die beslissing trok de Volleybalbond weer in. De volledige selectie moet nu toch zeven dagen in quarantaine.

En dat heeft vooral gevolgen voor Menencoach Frank Depestele die hoopte om Torhoutenaar Seppe Rotty donderdag opnieuw te verwelkomen op training en hem te laten opdraven in Achel komende zaterdag. Ook Rotty zelf wilde zich maar al te graag weer tonen bij Menen, vooral nu Anshel Ver Eecke nog buiten strijd is en de ploeg daardoor in spelersnood zit. “Dit is echt jammer”, reageert de 19-jarige springveer van Menen.

Gelukkig voor Menen kan het Mathieu Vanneste wel recupereren. Vanneste moest vorige week een preventieve quarantaine ondergaan en miste zo de match in Aalst.

Het wordt zonder Rotty en Ver Eecke weer puzzelen voor Depestele voor het belangrijke duel met concurrent Achel. Yentl Bille, vorige week nog de erg secure vervanger van Lowie Stuer op de liberopost, houdt rekening dat hij straks gewoon weer naar de huppelhoek verhuist. “Op zich zou ik me wel bij dat scenario kunnen neerleggen”, aldus Bille. “Lowie blijft in principe eerste libero, maar ik ben wel blij dat ik vorige week mijn kans kon grijpen. Na een moeilijk seizoen begon ik soms te twijfelen, maar ik weet wat ik kan. Dat ik in Aalst ook onder druk een sterke prestatie neerzette, geeft vertrouwen voor de toekomst. Ik blijf hard werken om er te geraken.”

Lapkov laat erg sterke indruk

Wat verwacht de youngster van de verplaatsing naar Achel? “We moeten sowieso voluit voor de winst gaan”, vindt hij. “De Limburgers sloegen wel hard toe op de transfermarkt en hebben een heel pak ervaring in het team. Ze trokken zelfs een Australische international aan. Toch denk ik dat er iets te rapen valt omdat wij toch ook serieus versterkt zijn. De terugkeer van Lowie Stuer zorgt voor meer stabiliteit en de buitenlandse nieuwkomers Lankinen en Lapkov hebben heel wat potentieel. Dat bewezen ze zaterdag nog in Aalst. Vooral hoofdaanvaller Lapkov liet een erg sterke indruk na.”