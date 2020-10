Menco Deryck met Olsa Brakel klaar voor bekertopper tegen Dender: “Underdog maar niet kansloos” Kristophe Thijs

08 oktober 2020

12u57 3 Sport in de buurt Na twee gelijke spelen op rij pakte tweedenationaler Olsa Brakel afgelopen weekend zijn eerste zege van het seizoen. In de derby tegen Wetteren trok geel-zwart verdiend aan het langste eind (0-2). Voor het nog steeds ongeslagen Olsa alvast een stevige opsteker met het oog op de bekermatch van zondag in eigen huis tegen de buren van Dender. Een bekermatch waarvan topkeeper Matz Sels de aftrap zal geven. “We zijn er klaar voor”, weet Menco Deryck (27), vorige week nog doelpuntenmaker tegen Wetteren.

Met een twee op zes trok geel-zwart met het gevoel naar Wetteren dat het tot dusver niet gekregen had wat het verdiende. Enkel met winst op Wetteren kon voor de promovendus van een geslaagde start gesproken worden en die boodschap hadden de jongens van coach Nijst perfect opgepikt. De eerste seizoenwinst is tegelijk een stevige boost met het oog op de belangrijke bekermatch van komende zondag tegen eerstenationaler Dender.

“Dat is een match waarin we als underdog starten, maar tegelijk ook niet kansloos zijn. Dat bewezen we in het verleden al in de beker. Winnen is geen must en zal ook niet makkelijk zijn. Het speelt misschien in ons voordeel dat Dender nog niet al te veel competitieritme in de benen heeft. Bovendien moet ik toegeven dat we wel verlangen naar een mooie affiche tegen een eersteklasser in de volgende ronde”, aldus Menco Deryck.

De fitnesscoach uit Halle is aan zijn tweede seizoen bij Brakel bezig en voelt er zich uitstekend in zijn vel. “Ik ben de werker rondom de spitsen. Ik zal op het einde van een seizoen nooit met een pak doelpunten bovenaan de topschutterstand staan. Maar ik pik, zoals op Wetteren, wel graag een doelpuntje mee en geef ook graag een assist, wat zondag ook lukte”, lacht Deryck.

Drukke weken

Olsa-CEO Bart Vermeulen heeft met zijn team drukke weken achter de rug. De club bereidde niet alleen het bekertreffen voor, maar gelijktijdig liep ook een audit van de jeugdwerking, waarbij Olsa weer hoopt het vier sterrenlabel te halen. “Daarnaast is de footlunch voor zondag uitverkocht. We mogen maximum vierhonderd toeschouwers toelaten in ons stadion. Er is best veel interesse, maar er zullen aan de toegang nog kaarten te verkrijgen zijn. Ik twijfel er niet aan dat de aanwezigen zondag een mooie partij zullen zien, die met de komst van Matz Sels extra allure krijgt. De ex-doelman van Gent speelt tegenwoordig bij de Franse topklasser Strasbourg, maar is in ons land aan het revalideren. Leuk om hem mee het duel van zondag te laten kleuren”, meent Vermeulen.