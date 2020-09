Mehdi Naqqadi helpt Hoogstraten aan zes op zes: “Er zit duidelijk muziek in onze ploeg” Kristof Gabriels

28 september 2020

07u52 0 Sport in de buurt Na een 1-3-zege in Houtvenne op de openingsspeeldag won tweedenationaler Hoogstraten afgelopen weekend ook zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen Wijgmaal. Een sterke Mehdi Naqqadi dirigeerde de Rooikens naar een niet eens overdreven 4-0-zege.

Hoogstraten stond zaterdag nog voor het halfuur 2-0 voor. “We hebben de match vanaf minuut één in handen genomen door Wijgmaal direct bij de keel te grijpen”, vertelt Naqqadi. “Nadien hebben we wel wat gas terug genomen, maar zelfs dan nog had de score hoger kunnen oplopen. We waren duidelijk een maatje te groot voor de bezoekers.”

De Rooikens beginnen zo met een knappe zes op zes aan het seizoen. “Het is blijkbaar al heel lang geleden dat Hoogstraten nog eens zo goed aan de competitie gestart is. Al is dat nog geen reden om te gaan zweven. We staan tenslotte nog nergens. Vorig jaar ben ik met Sint-Lenaarts bijvoorbeeld ook prima aan het seizoen begonnen, maar nadien kenden we een serieuze terugval. Bovendien wacht ons met Londerzeel, Hasselt en Lyra-Lierse nu een bijzonder zwaar drieluik. Pas nadien kunnen we een eerste balans opmaken.”

Naqqadi stond door de schorsing van Havermans afgelopen weekend centraal op het Hoogstraatse middenveld. “Bij Sint-Lenaarts heb ik daar vorig jaar wel meer gespeeld, maar bij Hoogstraten was het mijn eerste keer. Hier stond ik tot voor dit weekend altijd op de flank. Al maakt het mij niet zoveel uit waar ik sta. Ik probeer op eender welke positie belangrijk te zijn voor de ploeg en speel gewoon waar de trainer me het best kan gebruiken. Centraal kan ik alleen iets meer mijn voetballend vermogen kwijt, maar volgende week sta ik met evenveel plezier terug op de flank.”

Stap vooruit

Naqqadi ruilde in het tussenseizoen Sint-Lenaarts voor de Rooikens. “En daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Hoogstraten is niet alleen een heel leuke club. Het is ook duidelijk een stap vooruit. Als we met z’n allen top zijn, kunnen we heel goed voetballen en kunnen we ook van iedereen winnen. Er zit dus zeker muziek in onze ploeg, maar we bekijken het van match tot match. Na het bekerduel tegen Dessel zag het er bijvoorbeeld nog heel wat minder goed uit met tal van blessures, maar gelukkig was zo goed als iedereen net op tijd terug fit.”