Mehdi Benlouafi (Diegem Sport): “Jammer van die rode kaart, maar eerste zege is het belangrijkst” Dominic Beckx

24 september 2020

08u27 0 VOETBAL Vorig seizoen moesten de supporters van tweede amateurklasser Diegem Sport zeven speeldagen wachten op de eerste puntenwinst. Nu was het meteen raak. Groen-wit won woensdagavond zijn openingswedstrijd op het veld van promovendus City Pirates met 1-2. Mehdi Benlouafi en Ali Barkellil scoorden de Diegemse treffers.

Spelmaker Benlouafi bracht zijn team al in de eerste helft op voorsprong, maar werd twintig minuten voor tijd na een tweede gele kaart naar de kant gestuurd.

“De ref verloor de pedalen”, aldus de 30-jarige aanvallende middenvelder. “Hij zwaaide gretig met kaarten (ook Bautmans, De Bouw, Mertens en invaller Gilbert kregen een gele kaart onder de neus geduwd, nvdr). Na mijn eerste gele kaart had ik de indruk dat de scheidsrechter me zocht. Toen ik uitgleed bij een contact met de thuisdoelman, interpreteerde hij dat als een schwalbe en kreeg ik een tweede gele kaart. Heel jammer natuurlijk, want hierdoor mis ik onze eerste thuiswedstrijd van komende zondag tegen Houtvenne. Ik had die wedstrijd heel graag gespeeld. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we tegen City Pirates meteen een driepunter pakten. Dat doet de groep ongetwijfeld veel deugd. De coach en technische staf hebben hard gewerkt om ons klaar te krijgen voor de competitiestart. De voorbereiding duurde lang, maar we zijn steeds hard blijven trainen. De coach heeft de boodschap overgebracht en we staan er. We hebben een goede groep die moet kunnen meedraaien in de subtop. Het is aan de iets oudere spelers zoals Dean Michiels, Ilias Labiad en mezelf om de jongeren mee te trekken.”

Benlouafi is meer de man van de assists, maar kroop tegen City Pirates dus in de rol van afwerker.

“Ik scoor inderdaad niet zo vaak. Het is uiteraard altijd wel fijn om een doelpuntje mee te pikken, maar ik geef zeker zo graag de laatste pass. Na mijn uitsluiting zorgde Barkellil met het tweede doelpunt voor de opluchting. Het was niet makkelijk om stand te houden met tien tegen elf. Op het verouderde synthetisch terrein was het door de regen en wind moeilijk voetballen. De thuisploeg scoorde nog wel de aansluitingstreffer, maar gelukkig hielden we stand.”

Diegem kampte tegen City Pirates met heel wat afwezigen. Lander Van Lautem, Augustin Dondo, Yentl Egerickx en Jordy De Koker zijn geblesseerd. Ilias Labiad was twijfelachtig na de hersenschudding opgelopen in de bekermatch tegen Olsa Brakel, maar geraakte uiteindelijk speelklaar. In vergelijking met vorig seizoen stond er slechts één nieuwkomer in de basis, de Amerikaanse flankspeler Bryce Watson. In de tweede helft moesten Lucas Honshoven en doelpuntenmaker Ali Barkellil geblesseerd naar de kant. Ze werden vervangen door respectievelijk Patryk Walicki en Julian Verbesselt die hun competitiedebuut maakten voor Diegem Sport. In de slotfase kreeg ook Grégory Gilbert nog zijn eerste speelminuten voor groen-wit. Trainer Nico Van Nerom zal sowieso moeten puzzelen in de aanloop naar de thuismatch van zondag tegen Houtvenne.

Huldiging Pieter Jacobs

Voor de wedstrijd tegen Houtvenne zal Pieter Jacobs na 25 seizoenen in het eerste elftal van Diegem Sport in de bloemetjes worden gezet. De inmiddels 42-jarige centrale verdediger debuteerde op 18-jarige leeftijd en speelde in februari van dit jaar zijn laatste officiële wedstrijd in zijn favoriete clubkleuren.