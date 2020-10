Maxime Verspeeten en Basket Waregem beginnen de competitie in Top Division One pas dit weekend: “Meteen een leuke derby op de agenda” Bjorn Vandenabeele

08 oktober 2020

10u08 0 Sport in de buurt Geen wedstrijd afgelopen weekend voor Basket Waregem A in Top Division One. Tegenstander Gembo Borgerhout moest noodgedwongen de wedstrijd verplaatsen door enkele spelers die met het coronavirus besmet raakten. De eerste wedstrijd wordt dan ook dit weekend gespeeld en dat is niet van de minste. Een West-Vlaamse derby tegen de ambitieuze nieuwkomer Kortrijk Spurs.

Basket Waregem moest normaal vorig weekend zijn eerste wedstrijd in Top Division One spelen. Een absolute topper tegen Gembo Borgerhout stond op de agenda, maar de wedstrijd werd verplaatst. “Jammer genoeg konden we niet zoals de andere clubs de competitie-opener spelen”, klinkt het bij nieuwkomer Maxime Verspeeten. Hij ruilde in het tussenseizoen Gent Hawks in voor Waregem. “Door drie met corona besmette spelers mocht Gembo niet spelen.”

De openingsmatch wordt dan maar deze week gespeeld en is al even aantrekkelijk. Nieuwkomer Kortrijk Spurs zakt af naar De Treffer. “We kijken alvast uit om de derby te spelen tegen nieuwkomer Kortrijk”, gaat Verspeeten verder. “Het zal direct een stevig duel worden aangezien er een aantal oude gezichten van Waregem bij Kortrijk spelen en omgekeerd.”

Plaatsje bij de top vier van het klassement

Waregem heeft een vlotte voorbereiding gehad en hoopt klaar te zijn voor de competitie. De ambities zijn er alvast voor dit seizoen. “Rekening houdend met de blessures die we hebben, vind ik dat de voorbereiding al bij al goed verlopen is. Hopelijk kunnen we iedereen zo snel mogelijk recupereren zodat we keihard kunnen gaan voor die top vier in het klassement.”

“Voor de Beker van België zijn we alvast geplaatst en we proberen natuurlijk zo ver mogelijk te geraken. Persoonlijk vind ik het een supergemotiveerde en toffe groep om bij te spelen. Ik kan nog heel veel leren van de veteranen en de coach en haal extra energie uit het jeugdige enthousiasme van de rookies. Het duel met Kortrijk is iets om enorm naar uit te kijken. Ik hoop dat het een aantrekkelijke wedstrijd wordt. Dit is een heel leuke affiche voor een eerste thuismatch. We rekenen alvast op onze supporters”, besluit Verspeeten.