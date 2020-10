Maxime Janssens en Grimbergen konden nog niet winnen: “Het gaat echter zeker niet slecht” DRIES CHARLIER

11 oktober 2020

20u17 0 Sport in de buurt Eersteprovincialer Grimbergen pakte zondagnamiddag nog maar haar eerste punt van het seizoen. In eigen huis tegen Melsbroek raakte het niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Kapitein Maxime Janssens blikt terug op de povere start van Grimbergen.

“Het was een moeilijke wedstrijd met veel duels”, luidt de analyse van Maxime Janssens na de wedstrijd tegen Melsbroek. “Het was geen mooie match om naar te kijken. Er vielen heel weinig kansen te noteren, behalve op het einde enkele kansjes voor Melsbroek. Aan onze kant stond het blok goed compact. We hebben weinig weggegeven, maar aanvallend was het niet genoeg.”

“We moeten nog onze automatismen vinden om er voetballend uit te komen en de bal iets langer in de ploeg houden. In balverlies zitten we goed, maar in balbezit is er dus nog werk.”

Met een één op twaalf kan Grimbergen niet tevreden zijn over de start van het seizoen. “Als je naar de punten kijkt, kan je inderdaad denken dat het slecht gaat, maar dat is niet het geval. We verdienden in de vorige wedstrijden altijd meer.”

Aanpassing

Janssens blijft positief. “Het vertrouwen zit goed. Ik denk dat iedereen op de eerste overwinning wacht zodat we echt gelanceerd zijn. Ook persoonlijk gaat het goed. Het vergt wel een aanpassing ten opzichte van vorig jaar omdat deze ploeg andere kwaliteiten heeft dan die van vorig seizoen. Ik raak veel minder de bal, maar het is dan aan mij om de beperkte baltoetsen zo goed mogelijk te gebruiken en bepalend te zijn.”

“Defensief staan we sterker dan vorig seizoen. Het blok staat beter en zo geven we minder kansen weg. Zoals gezegd moeten we gewoon nog werken aan automatismen in balbezit.”

Wedstrijd per wedstrijd

“Wat de ambities zijn dit seizoen? We gaan eerlijk gezegd elke wedstrijd moeten knokken om de punten te pakken. Het wordt dus wedstrijd per wedstrijd nemen en dan zien waar we uitkomen.”

Wedstrijd per wedstrijd bekijken kan tegenwoordig heel letterlijk genomen worden. “Het is met Covid-19 inderdaad een bizarre situatie. We weten nooit of we de zondag gaan kunnen spelen. Het is altijd afwachten. Momenteel is het zelfs afwachten of ze alles stil gaan leggen of niet. Ik hoop uiteraard van niet”, besluit Janssens.