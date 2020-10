Maxime Electeur heel ambitieus: “Waarom zou top vier met RWDM niet mogelijk zijn?” Francis Nevens

30 september 2020

23u23 0 Sport in de buurt De intense vreugde na de 3-1-zege in de ‘zwanzederby’ tegen Union heeft intussen plaatsgemaakt voor bittere ernst. Maar goed ook, want zaterdagavond kijkt RWDM opnieuw een titelkandidaat in de ogen. Dan trekt de Brusselse nieuwkomer in 1B naar de Kempen om er Westerlo partij te geven.

Misschien treft RWDM de titelkandidaat bij uitstek wel op een goed moment. Immers, Westerlo kwam al twee weken niet meer in actie omdat er meer dan zeven spelers besmet waren (geraakt) door het coronavirus, waardoor de ganse ploeg een week in quarantaine moest.

Toch waarschuwt Maxime Electeur voor te voorbarig optimisme. “Westerlo is een topploeg. Het zou me verbazen indien de spelers geen individueel programma hebben gekregen om zich fysiek in orde te houden”, stelt de verdedigende middenvelder, die vorige zaterdag tegen Union zijn eerste speelminuten kreeg.

“Doordat Yagan tien minuten voor tijd te kennen gaf dat hij krampen had, kreeg ik van trainer mijn kans. Ik moest de 2-1-voorsprong mee helpen verdedigen. Dat was toch het uitgangspunt. Maar mijn debuut werd nog veel mooier. Ik stond nog geen twee minuten op het veld toen ik de geruststellende 3-1 kon scoren nadat een poging van Le Joncour nog werd verijdeld. Ik stond op de juiste plaats om mijn tweede baltoets te bezegelen met een treffer”, blikt Electeur nog even terug.

Concurrentie

Voor de bijna 24-jarige speler uit Waver betekent zijn komst naar RWDM een sportieve stap voorwaarts.

“Ik heb drie schitterende seizoenen beleefd bij FC Luik. In mijn eerste jaar promoveerde ik met de ploeg meteen van tweede naar eerste amateurklasse. De twee seizoenen die volgden, was ik een certitude in de basis. Toen RWDM aanklopte, heb ik niet lang moeten twijfelen. Als voetballer wil je altijd zo hoog mogelijk spelen. Ik besef dat ik dit seizoen weliswaar minder aan voetballen zal toekomen dan de voorbije seizoenen. Het is niet alleen een stapje hoger, maar de concurrentie op de positie waar ik het liefst speel, is gewoon enorm groot. Er werden immers heel wat gevestigde waarden uit eerste klasse B gehaald. Met deze ploeg is de top vier zeker mogelijk. Mijn persoonlijke ambitie is zo veel mogelijk speelminuten te vergaren. Ik zal ervoor zorgen dat ik er altijd zal staan als de trainer en de groep me nodig hebben. Zoals dat het geval was vorige zaterdag”, is Electeur gemotiveerd.