Maxim Breugelmans en KFC Eppegem na twee voetbalvrije weekends weer aan de bak. “Voorbije periode heeft ons heel hongerig gemaakt”

Adriaan Schepers

06 oktober 2020

20u02 0 Sport in de buurt Nadat de voorbije twee speeldagen in het water vielen door een Corona-besmetting binnen de eigen ploeg, kan KFC Eppegem dit weekend eindelijk nog eens aan de bak in derde nationale A. Tegenstander is streekgenoot Wolvertem Merchtem.

De thuismatch tegen Lochristi wordt ingehaald op woensdagavond 14 oktober om 20u30 op het veld van tweedenationaler Diegem omdat er geen terreinverlichting is in Eppegem. De afgelaste match van vorig weekend op Voorde-Appelterre zou dan normaal gezien op woensdagavond 21 oktober worden ingehaald.

De wedstrijd tegen Wolvertem Merchtem wordt dus de eerste van mogelijks zes matchen voor Eppegem in amper 22 dagen. Maxim Breugelmans en maats weten dus waaraan ze zich mogen verwachten: “Dat is de keerzijde van de medaille. Het gaat een heel intensieve periode worden maar ik verkies nog altijd een periode met veel voetbal dan een periode zonder voetbal. We hebben de voorbije twee weken wel individuele loopschema’s meegekregen om onze conditie op peil te houden maar helemaal hetzelfde als groepstrainingen of matchen met inzet is dat natuurlijk niet. Deze week beginnen we terug met de groepstrainingen richting zondag en dat is toch weer iets om naar uit te kijken.”

“Of Wolvertem-Merchtem een streepje voor heeft op ons omdat zij wel matchen met inzet hebben kunnen spelen zou ik niet meteen zeggen. Op zich is twee weken niet zo heel lang. Op vlak van kwaliteitsverlies zal het dus nog wel meevallen. Ik denk dat die twee weken ons als groep vooral heel hongerig hebben gemaakt. Het is ook pas onze eerste thuismatch van dit rare seizoen en meteen een derby. Alles is dus aanwezig om er een mooie pot voetbal van te maken.”

Oude bekenden

“Wat deze match ook speciaal maakt, is dat onze keeper Kenneth Leemans mogelijks tegen zijn broer Glenn Leemans uitkomt. Glenn was tot vorig seizoen nog bij ons actief maar nu dus bij Wolvertem-Merchtem. Ook Kenny Christiaens speelt nu bij de tegenstander. Twee sterke spelers waarmee ik nog een goed contact heb. Maar zondag willen we toch vooral een eerste driepunter pakken. Om zo die drukke periode met een goed gevoel te kunnen starten.”