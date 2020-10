Matthijs Blancke wil met Sassport Boezinge ook na vier matchen ongeslagen blijven: “Thuis punten pakken tegen Racing Lauwe” Piet Balcaen

02 oktober 2020

17u45 0 Sport in de buurt Zondag ontvangt eersteprovincialer Sassport Boezinge tegenstander RC Lauwe. De oranjehemden verloren dit seizoen nog niet. Dat was vorig seizoen even anders, niet?

“Inderdaad”, bevestigt Matthijs Blancke (33). “We beleefden toen een dramatische competitiestart. Die zwakke start is ons tot het einde van de competitie blijven achtervolgen. Finaal kwamen we met de schrik vrij. Wat dat betreft hebben we ons lesje geleerd. Aangezien we het in onze eerste drie competitiematchen moesten opnemen tegen evenveel nieuwkomers konden we ons ditmaal geen slechte start permitteren. Toch beseften we dat we die neo-eersteprovincialers, die nog teren op hun enthousiasme van vorig seizoen, allerminst mochten onderschatten.”

Niveau opkrikken

“We speelden gelijk in Heestert en Zonnebeke en wonnen tussenin de thuismatch tegen Meulebeke. In Heestert zat er meer in dan een punt. De thuismatch tegen Meulebeke wonnen we verdiend, terwijl we zondag in Zonnebeke onze slechtste match van het seizoen speelden. Meer dan een punt zat er niet in. Een verklaring voor die mindere prestatie heb ik niet. Tegen Racing Lauwe moeten we ons niveau weer opkrikken. Ook al pakten ze dit seizoen nog maar één punt, toch mogen we de statiejongens niet onderschatten. Lauwe mist dan wel de ervaring van Yannick Cannaert, toch lopen ginds met jongens als Arne Dutry, Jan De Winter en Archil Vatcheichvili nog een aantal kerels rond, die hun strepen al hebben verdiend. ‘Chico’ (de bijnaam van Vatcheichvili, red.) voetbalde een tijdje geleden nog bij ons. Hij zal gebrand liggen op een goede prestatie. Desalniettemin moeten we in staat zijn om thuis de drie punten te pakken.”

“Onze kern is in het tussenseizoen serieus versterkt. De komst van spelers als Jonas Vandermarliere, Besart Selmani en Sven Cornette zorgde voor een kwaliteitsinjectie. Bovendien beschikken we met Justin Vanbrabandt over één van de sterkste keepers van de reeks. Dankzij die nieuwkomers zijn we volgens mij voldoende gewapend om een zorgeloos seizoen in eerste provinciale af te werken. Al verwacht ik eerlijk gezegd niet dat we helemaal bovenin zullen meedraaien”, meent Blancke. “Die rol zal eerder weggelegd zijn voor ploegen als Blankenberge, Wielsbeke, Dadizele en White Star Lauwe. Wij mikken gewoon zo hoog mogelijk. Het is nog veel te vroeg om uitspraken te doen over ambities. Na tien matchen volgt een eerste evaluatiemoment.”

Scoren op de Bosuil

De kapitein van Boezinge is intussen aan zijn vijfde seizoen bij Sassport begonnen. “Ik startte als Wevelgemnaar bij SV Wevelgem. Daarna speelde ik bij de jeugd van Club Brugge (4 jaar) en Moeskroen. Ik voetbalde in de grensstad tot bij de beloften en trainde er ook een half jaar mee met de A-kern. Vervolgens trok ik naar Deinze, Moeskroen-Péruwelz, Winkel, BS Poperinge, KVK Westhoek, Torhout KM en Boezinge. Vier van mijn laatste vijf ploegen zijn ‘Westhoekclubs’. Ik voel me gewoon goed in deze regio. Intussen ben ik kapitein van de ploeg. Toch wel een eer en blijk van waardering”, klinkt het bij Blancke. “Wat mijn mooiste voetbalmomenten waren? Scoren in het Antwerpse Bosuilstadion met Deinze. We verloren er wel met 3-1, maar niet de nederlaag, maar het doelpunt is me bijgebleven. Net zoals ik met Moeskroen-Péruwelz in een vol Le Canonnier de titelmatch tegen Ath verloor. Ook die fantastische matchervaring heeft de herinnering aan de nederlaag verdrongen.”