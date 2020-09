Matthieu Troubleyn (Helios Zottegem): “We spelen voor het behoud in eerste landelijke” Johan Picqueur

30 september 2020

21u26 2 Sport in de buurt Basketclub Helios Zottegem heeft een slechte voorbereiding achter de rug. Toch zijn het niet de mindere resultaten die coach Matthieu Troubleyn zorgen baren. De ziekenboeg van Zottegem loopt stilaan vol en dat zorgt voor stress.

Eersteprovincialers Bavi Gent en Brabo Antwerpen en Gent-Oost Eagles dat in tweede landelijke speelt, bleken te sterk voor Zottegem. Verliezen in de voorbereiding tegen lager spelende teams. Dat ziet er weinig belovend uit voor de competitiestart bij de beloften van Kortrijk Spurs.

“Ik maak me niet te veel zorgen over onze slechte voorbereiding”, pareert Matthieu Troubleyn die zijn tweede seizoen als coach aanvangt. “Vorig seizoen was onze aanloop nog slechter en toch stonden we met de jaarwisseling derde. Tijdens oefenwedstrijden ligt de intensiteit lager, coach je op een andere manier en probeer je bepaalde zaken uit. Tegen Kortrijk B wordt het andere koek. Een B-ploeg van een tweedeklasser speelt op hoger niveau. Het is moeilijk in te schatten met welk tactisch plan ze voor de dag komen én met welke spelers aan de opworp. Maar ik heb wel het gevoel dat we die wedstrijd moeten kunnen winnen.”

Kansen voor de jeugd

Helios kreeg de afgelopen weken nogal wat blessureleed te verwerken. Troubleyn moet zaterdag tegen de West-Vlamingen al meteen aan zijn ploeg sleutelen. “De Somer heeft een scheur in de kuitspier en is zes tot tien weken out”, jammert Troubleyn. “Van Waeyenberghe is ook al meer dan twee weken onbeschikbaar met last in de knie. Colpaert klaagt over rugpijn en is onzeker.”

“Eerste landelijke is sterker geworden, maar wij zeker niet”, vervolgt Troubleyn. “Zottegem doet dit seizoen niet mee voor de top vijf. Colpaert werd vorig seizoen topscorer en konden we gelukkig aan boord houden. Maar dat is niet genoeg. De doelstelling is om zoveel mogelijk jeugd te implementeren en hen speelminuten te gunnen. We stellen het behoud voorop. Vorig seizoen hebben we vaak gewonnen dankzij een goede defense. Hopelijk slagen we erin om onze intensiteit naar een hoger niveau te tillen.”