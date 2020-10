Matthias Jansen (Witgoor): “Scoren op de valreep geeft een heerlijk gevoel” Jef Tegenbos

04 oktober 2020

12u56 0 Sport in de buurt De tweede minuut van de extra tijd was bezig, toen Matthias Jansen voor Witgoor tegen Wellen de beslissende treffer scoorde. Daarmee boekte de Desselse formatie zijn tweede zege en zit het stevig in de subtop van derde nationale B.

Met de komst van Wellen sloot Witgoor een ‘Engelse week’ af. Het begon vorige weekend met een overtuigende 0-3 overwinning op het veld van FC Turnhout. Woensdag tegen Nijlen, de eerste partij voor eigen volk, liep het in de slotminuten mis. Maar zaterdagavond koos het dubbeltje in extremis de kant van Witgoor.

“Daarmee is de ontgoocheling van woensdag weggespoeld”, geeft Matthias Jansen toe. “Als je in extremis verliest, dan wil je als speler zo snel mogelijk opnieuw op het terrein staan. Op dat vlak was de thuiswedstrijd tegen Wellen een geschenk. In de eerste helft hebben we een goede prestatie neergezet. Alleen vergaten we de kansen af te werken. Dan weet je dat het een moeilijk verhaal kan worden.”

Onzeker

Die verdiende openingstreffer kwam er uiteindelijk net voor het uur. Eigenaardig genoeg liep het vanaf dat moment opnieuw stroef.

“Een beetje onverklaarbaar”, stelt de matchwinnaar. “We beschikken over een sterk geheel. Maar om de één of andere reden was er plots onzekerheid binnen de ploeg. Met het gevolg dat Wellen het commando overnam, en in het slot van de wedstrijd gelijk kon stellen.”

Blessure

Het eerste doelpunt van Matthias Jansen voor Witgoor, is er één van goudwaarde. Meteen een opsteker na het voorbije moeilijke seizoen.

“Daarin kwam ik nauwelijks aan spelen toe”, aldus de flankspeler. “Vorig jaar, in mijn eerste jaar bij Witgoor, zat ik de ganse eerste ronde aan de kant. Aanleiding was een kwetsuur aan de kruisbanden. Pas in januari was ik volledig fit. Aanvankelijk zat ik op de bank, tot ik in maart aan de aftrap kwam. Het was meteen de laatste wedstrijd van het seizoen. Nu hoop ik dat de trein helemaal vertrokken is. Vorig jaar was het lang wachten op het behoud. Dit seizoen is het de betrachting om een goede middenmotor te worden. Een opsteker als die van vorige zaterdag is dan ook heel welkom voor het vertrouwen.”