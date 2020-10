Matthias Boonen klokt WR op 10km in z’n categorie T13 (slechtziend zonder begeleider) Bart Spruijt

13 oktober 2020

20u49 0 Sport in de buurt Matthias Boonen (Av Looise, Tessenderlo) zette op het BK 10km in Lokeren zondag een wereldrecord neer in de categorie T13 (slechtziend zonder begeleider).

“De eerste 3km verliep prima”, begint Boonen z’n wedstrijdrelaas. “Ik lag perfect op schema voor een tijd van rond de 35 minuten. Maar op het voor mij moeilijke parcours heb ik me vertrapt op een steil bruggetje waardoor ik enorm veel pijn kreeg aan mijn linkerbeen. Vanaf toen moest ik 7km vechten om met die pijn om te gaan. Het is al de tweede keer dat ik dit voorhad in een race. Natuurlijk verloor ik tijd, maar ik wilde niet opgeven in deze wedstrijd. In een andere wedstrijd had ik dat wellicht wel gedaan.”

Wereldrecord

Hij klokte 36.58. In zijn categorie kan die tijd binnenkort gevalideerd worden als wereldrecord door de internationale paralympische federatie. “We hadden het idee om dat WR te lopen in die categorie. Dat was een WR dat sinds dit jaar open staat. Indien er in 2020 niemand sneller loopt dan mijn tijd, komt het WR op mijn naam te staan.” De loper uit Lichtaart wilde ook een statement maken. Door zijn handicap is het niet evident om op de weg te lopen. “Omdat de 10km op de weg geen paralympische discipline is, durven weinig visueel gehandicapten er zich aan wagen. De meesten lopen vooral op de piste. Daardoor worden er in onze categorie veel afstanden op de weg onder de mat geschoven. Dat was één van de redenen waarom ik eraan begon. Ik ben ervan overtuigd dat wij veel meer kunnen dan wat veel mensen vermoeden. Of ik angst had om geblesseerd te geraken of te vallen? Bang was ik niet. Ik houd er altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren. Ik had ook alles onder controle en conditioneel was ik in staat om 35 minuten te lopen, maar de handicap is het enige waarop ik geen vat heb.”

Paralympics

Hij droomt om in 2021 of 2024 de Paralympics te halen op de 1500m of de 5000m. “Voor mensen als ik die hun limiet nog niet op zak hebben, is het jaar uitstel een voordeel. Zo heb ik de kans om nog een jaar te groeien. Ik wil kijken hoe dicht ik kan geraken op de 1500m of op de 5000m. Ik zal zeker een poging doen. Toch minstens met het oog op de Spelen van 2024. Mijn olympische droom blijft open staan.”