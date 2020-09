Matthew Van Schoor kijkt uit naar interclub in Berlare: “Ik blijf ook volgend jaar de kleuren van Home Solution verdedigen” Erik Vandeweyer

28 september 2020

14u06 8 Sport in de buurt Zaterdag wordt in de straten van Berlare een interclub voor beloften en elites zonder contract gereden. Nieuw? Ja en neen. Op zich is het een nieuwe wedstrijd op de kalender, maar in Berlare heeft men al wat ervaring kunnen opdoen met een profkoers (Memorial Fred De Bruyne). Als streekrenner uit Dendermonde kijkt Matthew Van Schoor uit naar deze nieuwe uitdaging.

In welke mate is Matthew Van Schoor (20) vertrouwd met de nieuwe koers? “De Memorial Fred De Bruyne ken ik. Er zijn wel een aantal nieuwe wijzigingen aangebracht, maar het karakter van die koers is me bekend. Ik woon ook niet zo ver van het parcours, zodat ik de komende dagen nog eens rustig kan verkennen. Het is in ieder geval plezant om dicht bij huis op een hoog niveau te kunnen koersen.”

Snel in vorm

De lockdown heeft gevolgen gehad voor het hele peloton. Hoe heeft Matthew Van Schoor die periode ervaren? “Het stopzetten van de competitie kwam voor mij op een slecht moment. Ik was op dreef en kon al enkele mooie uitslagen voorleggen. In april en mei ben ik goed blijven doortrainen. Ik wist dat we vroeg of laat de draad weer zouden opnemen en ik wou klaar zijn voor het vervolg van de campagne. Zodra er weer mocht gekoerst worden, was ik snel weer in vorm. In het begin heb ik een zestal kermiskoersen afgewerkt. Die waren redelijk. Nadien volgden een interclub in Frankrijk, een wedstrijd voor de Nederlandse Topcompetitie in Valkenswaard en de Ardennen Challenge. Die laatste rittenwedstrijd had ik dit weekend lastiger verwacht. In de Ardennen verwacht je veel te kunnen klimmen, maar alle ritten eindigden quasi op een massasprint.”

BK

Veel opdrachten heeft Matthew Van Schoor niet meer af te werken. “Na Berlare zijn er nog twee kermiskoersen. Die moeten me klaarstomen voor het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Dat wordt volgens mij een open koers. De vorm is er om iets te laten zien, maar het traject mocht voor mij wel iets selectiever zijn. De kasseistrook van 1700 meter die we elke keer moeten afwerken, kan wel voor een verschil zorgen. Ook daar heb ik nog tijd om het parcours voort te verkennen.”

Naar volgend seizoen toe heeft Matthew Van Schoor wel al meer duidelijkheid. “Ik blijf ook volgend jaar de kleuren van Home Solution verdedigen. Corona heeft ervoor gezorgd dat renners zich de voorbije maanden nauwelijks konden waarmaken. De ploegleiding gaf aan dat ze de kern van dit jaar wil samenhouden. Ik zie ook niet in waarom ik zou veranderen. Ik kan in perfecte omstandigheden een perfect programma afwerken. Als het virus tenminste niet opnieuw toeslaat.”