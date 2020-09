Mats Lunders Belgisch kampioen 10.000m: “Deze titel doet me enorm veel deugd” Bart Spruijt

29 september 2020

09u27 0 Sport in de buurt Wat een verrassing op het BK 10.000m in Eigenbrakel. Mats Lunders – helemaal terug van weggeweest – gaf er alle favorieten het nakijken en liep er naar zijn eerste Belgische titel op de 10.000m in 29.29.92. De loper van AVT heeft onder z’n coach Jos Maes een nieuw elan gevonden.

Op de 25 baanrondjes bleef Lunders geduldig. Op het juiste moment sloeg hij toe. “Ik heb de eerste twaalf à dertien rondjes de kat uit de boom gekeken. Vier ronden van het einde heb ik mijn versnelling geplaatst. Niemand kon die demarrage beantwoorden. Ik nam meteen 50m à 60m voorsprong en ik hield het vol tot de finish”, vatte hij z’n race samen.

In zijn topjaren tussen 2010 en 2015 nam Lunders twee keer deel aan het EK 10.000m (Helsinki 2012 en Zürich 2014, red.). Op het BK 10.000m stapelde hij vooral de zilveren medailles op. “Het was voor mij een hele toffe ervaring. Deze titel doet me enorm veel deugd. Op de 5000m haalde ik al twee keer goud op een BK, maar op de 10.000m nog nooit. Het is mooi dat het dan toch nog is gelukt. Ook over de manier waarop ben ik heel tevreden. Na 5000m kwamen we door in 14.55. Ik heb een mooie negatieve split gelopen en het afgemaakt met een sterke demarrage.”

Opnieuw opgebouwd

Na vier à vijf rustigere jaren vond hij dit jaar de motivatie terug om hard te trainen. “In maart ben ik opnieuw deftig beginnen trainen. Ik heb de kilometers rustig opgebouwd. Ik voelde dan dat de vorm begon te komen. Op de KBC Nacht liep ik al 14.13 op de 5000m. Vanaf dan wist ik dat ik klaar was voor een sterke 10.000m. Aan een podiumplaats had ik niet meteen gedacht gezien het sterke deelnemersveld. Maar een BK moet altijd gelopen worden en ik voelde me super en had een hele goede dag. Ik heb op het juiste moment gedemarreerd en ik heb eigenlijk alles juist gedaan.”

De bij AVT aangesloten Kasterleenaar legde een lange weg af om opnieuw de Belgische top te halen. “De laatste jaren ben ik veel bezig geweest aan het huis. En ik moest veel privézaken op orde krijgen. Maar dan begon ik weer te lopen. Eerst op recreatief niveau en zodra het dan goed begon te gaan, wilde ik toch opnieuw een bepaald niveau halen. Ik geniet ook weer heel erg van de trainingen. Dankzij mijn trainer Jos Maes ben ik stap voor stap naar dit niveau gegroeid. Dit is loon naar werken.”

Mieke Gorissen beste master

Bij de vrouwen finishte Mieke Gorissen (ADD) als derde ‘overall’ en als eerste in de leeftijdsklasse 35+. De Belgisch kampioene cross bij de masters had voor haar 25 rondjes van 400 meter 34.32.58 nodig. De loopster uit Diepenbeek finishte in het spoor van de nummers één en twee, Hanne Verbruggen (34.29.98) en Florence De Cock (34.31.56). Een week eerder werd Gorissen ook al Belgisch kampioene 5000m bij de masters.