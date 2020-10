Mathis Avondts crost zondag in Kasterlee: “Hoop op selecties voor zowel EK, Wereldbekers als WK” Hans Fruyt

02 oktober 2020

16u30 0 Sport in de buurt Tweedejaarsjunior Mathis Avondts (17) springt zondag weer op zijn crossfiets. De vicekampioen van Antwerpen pikt de veldrit in Kasterlee mee. De pion van IKO-Crelan mikt deze winter op selecties voor de Wereldbekers en het WK.

“Twee jaar geleden reed ik als tweedejaarsnieuweling al eens in Kasterlee”, herinnert de crosser uit Kalmthout zich nog goed. “Toen was het een heel snel parkoers. Door de regen van de voorbije dagen sluit ik niet uit dat we zondag met modder worden geconfronteerd. Het is een vrij technische omloop, met veel draaien en keren. Eigenlijk maak ik me weinig zorgen over de aard van het parkoers. Ik ben blij dat we kunnen crossen. Deze week kregen we van de organisatoren in Gieten een e-mail met de melding dat de jeugdcrossen van het programma van de Superprestigeveldrit worden geschrapt.”

UCI-punten

Een gevolg van de verscherpte coronamaatregelen in Nederland. Onze jonge crossers zullen de kansen die ze krijgen, moeten grijpen. Mathis Avondts trok dit seizoenbegin al eens naar het Zwitserse Baden waar hij als achtste over de streep bolde. Wat hem, in een veldrit die door ploegmaat Aaron Dockx werd gewonnen, drie UCI-punten opbracht. “Die dag had ik veel last van de warmte, het was een cross bij 27 graden”, zucht Avondts. “Vooraf had ik op een beter resultaat gehoopt. Vorige winter heb ik kunnen proeven van de Wereldbekers in eigen land. Enkel Heusden-Zolder kon ik niet doen omdat ik niet helemaal hersteld was van een val in Namen.”

Avondts kent zijn doelen voor dit cyclocrossseizoen. Hij hoopt, na de overstap van Thibau Nys, Lennert Belmans en Emiel Verstrynge (de top drie van het WK in Dudendorf begin dit jaar) naar de beloften, een plaatsje bij de beste Belgen te pakken. In de hoop dat de huidige mondiale gezondheidscrisis onder controle gekregen wordt. “Selecties voor de diverse Wereldbekers, voor het Europees kampioenschap in ’s Hertogenbosch en het WK in Oostende, dat zijn mijn doelen”, benadrukt de crosser. “Alleen valt het af te wachten of we Wereldbekers gaan kunnen rijden. Koksijde, Besançon en Diegem zijn al geschrapt. Ik hoor dat ook Hoogerheide op de helling zou staan.”