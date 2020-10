Mathias Fixelles en Union hopen opnieuw op mooie bekercampagne: “Het zal niet evident worden” DRIES CHARLIER

08 oktober 2020

16u37 0 Sport in de buurt Na de knappe 4-2-overwinning tegen Lommel verlaat Union even de competitie en ontvangt het zondag KSK Heist voor haar eerste bekerwedstrijd van het seizoen. De Brusselaars hopen een vervolg te breien aan de knappe bekercampagnes van de afgelopen seizoenen.

“We blikken als team uiteraard zeer tevreden terug op die belangrijke overwinning”, zegt Mathias Fixelles. “We moesten winnen als we in de strijd om promotie wilden blijven en Seraing niet wilden laten uitlopen. Aan de rust hadden we de indruk dat alles wat tegenzat met twee tegendoelpunten uit stilstaande fases. Zij zaten echter niet goed in de wedstrijd. Tijdens de pauze hebben we goed kunnen praten en zo kwamen we als leeuwen terug het veld op.”

“Of die tweede helft een referentiemoment kan zijn? Ook in de eerste helft liep het niet zo slecht. We waren op zoek naar een referentiematch op vlak van mentaliteit. Je kan dus wel stellen dat dit afgelopen weekend zeker het geval was.”

Vertrouwen tanken

Union begint zondag in eigen huis tegen Heist aan haar nieuwe bekercampagne. Fixelles beseft dat er van onderschatting geen sprake mag zijn. “De afgelopen jaren kenden we telkens een zeer mooi parcours in de beker. We weten heel goed wat ons te wachten staat. Iedereen beseft dat we de tegenstander niet mogen onderschatten en dat we er alles aan zullen moeten doen om de overwinning binnen te halen. Het zal niet evident worden.”

“Of de beker op het juiste moment komt? Eigenlijk niet, want we wonnen net goed in de competitie en hadden graag getracht om hier gelanceerd te zijn. We moeten die bekerwedstrijd gewoon zien te winnen om nog wat meer vertrouwen te tanken.”

Bezig aan vijfde seizoen bij Union

De 24-jarige Fixelles krijgt dit seizoen veel vertrouwen van trainer Felice Mazzu. “Het klopt dat het goed gaat. Ik heb quasi alles gespeeld. Enkel één wedstrijd begon ik op de bank. Gezien mijn goede voorbereiding en start van het seizoen is dat vertrouwen in mijn ogen ook terecht. Ik probeer altijd te tonen dat ik op elk moment klaar ben. Ik ben aan mijn vijfde seizoen bij Union bezig, maakte hier al veel mee en wil er elk jaar het maximale uithalen.”

Op het einde van de transferperiode nam Union nog afscheid van Charlie Brown. De aanvaller kon in zijn huurperiode van negen maanden nooit echt overtuigen. De Brusselaars haalden ook nog een nieuwe speler binnen. De Engelse linkervleugel Alex Cochrane komt voor éen seizoen op uitleenbasis over van Brighton & Hove Albion.