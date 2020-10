Martijn Stefani en Thes Sport kijken uit naar komst van Deinze in vijfde ronde Beker van België Guido Gielen

07 oktober 2020

04u59 0 Sport in de buurt Het bekeravontuur van Thes Sport is dit seizoen onder de nieuwe coach Patrick Witters wel een succesverhaal. Straks kan de kers op de taart komen als Deinze (1B) in de vijfde ronde wordt uitgeschakeld. Want één ronde later wacht een team uit de Jupiler League. Aanvallende middenvelder Martijn Stefani (29) sterk aan het seizoen gestart ziet mogelijkheden voor zijn Thes Sport.

“Deinze werd vorig seizoen kampioen in onze reeks. Ze haalden flinke versterking binnen, maar van de ploeg die afgelopen weekend nog Lierse-Kempenzonen versloeg zijn het praktisch dezelfde jongens als vorig seizoen. Met een derde plaats hebben ze hun start in 1B alvast niet gemist. Het blijft een sterk en compleet team. We zullen absoluut top moeten zijn, maar na de overwinning in Tienen hebben we het nodige vertrouwen opgedaan. We staan met zes op zes en iedereen in de groep is ervan overtuigd dat we Deinze kunnen liquideren. Er is ons thuisvoordeel. De club organiseert “Thes Culinair” voor 200 mensen binnen en buiten ontvangen we 400 supporters. Met die steun kan Thes Sport altijd iets meer. Bovendien kunnen we ontspannen aan de aftrap verschijnen. Niks moet, maar alles kan. De druk ligt in het kamp bij Deinze, want ze spelen tenslotte een reeks hoger.”

Is dat niet te gemakkelijk ? Jullie krijgen toch een unieke kans om tegen een eersteklasser uit te komen. Een droom van iedereen die Thes Sport een warm hart toedraagt, toch ?

“In het verleden vlogen we telkens eruit in de eerste ronde. De beker was ook dit seizoen geen doel voor ons. Nu we zo ver staan is het logisch dat we stiekem dromen van een topaffiche. Maar of dat extra druk op onze schouders zal leggen ? Neen hoor, echt niet. De competitie geniet voorrang en Deinze is het ergens verplicht om ons uit te schakelen. Uiteraard gaan we knokken tot het uiterste om ons te kunnen kwalificeren. Als we top zijn en de wedstrijdomstandigheden zitten mee, dan geloof ik zeker in een goede afloop.”

Stel Deinze vliegt eruit. Van welke eersteklasser droom je ?

“Als Genkenaar is de keuze snel gemaakt. Een ontmoeting tegen Rc.Genk zou super zijn. Ik speelde in mijn jeugdjaren voor RC.Genk en het is een droom voor mij om tegen het team van Jess Thorup te kunnen aantreden.”

Je scoorde in Tienen en de start van je seizoen mag er best wezen. Speel je liever in het systeem van Patrick Witters ?

“We spelen nu meer aanvallend, al staat er het blok van onze vorige coach Bart Vanhoudt ook nog altijd hoor. Onder Witters krijgen we meer spelers in de grote rechthoek en dat is meer mijn ding. Zo kan ik blijven met assists strooien en regelmatig mijn doelpuntje meepikken. Dat is natuurlijk leuk meegenomen (knipoog).”